Denetim Süreci Başlatıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden belgesiz spor tesisleri ile antrenörlere yönelik ülke genelinde denetim süreci başlatıldığını belirterek, vatandaşlara "belgesi olmayan tesislere gitmeyin" çağrısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ??????????Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı.

Bazı spor tesislerinde görev yapan antrenörler ile kulüp ve tesislerin, mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgilere ulaştıklarını aktaran Girgin, "Federasyonun kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermeyeceğiz. Bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Denetim ve inceleme süreci büyük bir titizlikle yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Koray Girgin, federasyon dışı kurumlarca verilen belgelerin resmi geçerliliğinin bulunmadığını belirterek, şunların kaydetti:

"Federasyonumuz dışında özel eğitim kurumları, kurslar ya da üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar ve katılım belgelerinin hiçbirinin resmi geçerliliği bulunmamaktadır. Başlattığımız genel denetim ve inceleme süreciyle spor camiamızda adalet, eşitlik, şeffaflık ve güven ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 15 Ocak-15 Şubat tarihlerinde kulüp yeterlilik belgelerini ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır. Mevzuat çerçevesinde faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımlar hiçbir şekilde tereddüt gösterilmeden uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan da spor yapacakları kulüp ve tesislerin kulüp yeterlilik belgelerine, antrenörlerin ise geçerli antrenörlük belgelerine sahip olup olmadığını mutlaka kontrol etmelerini istiyoruz. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesi, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."