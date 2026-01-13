Denetim Süreci Başlatıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu (TVGFBF) Başkanı Koray Girgin, halk sağlığını tehdit eden spor tesisleri ve antrenörlük faaliyetlerine ilişkin ülke genelini kapsayan genel denetim ve inceleme sürecini başlattıklarını açıkladı. Başkan Girgin, "Halk sağlığı ön planda, belgesiz spor merkezlerine geçit yok" dedi.

Bazı spor tesislerinde görev yapan antrenörler ile kulüp ve tesislerin, mevzuatta açıkça zorunlu tutulan kulüp yeterlilik ve antrenörlük belgesi yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bilgilere ulaştıklarını ifade eden Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, "Federasyonumuz; kanun, yönetmelik ve talimatların tüm kişi ve kurumlara eşit şekilde uygulanması ilkesinden taviz vermemekte olup, bu çerçevede mevzuata aykırı hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir" dedi.

Başlatılan denetim ve inceleme sürecinin büyük bir titizlikle sürdürüleceğine vurgu yapan Girgin, federasyon dışındaki özel eğitim kurumları, kurslar veya üniversiteler tarafından verilen antrenörlük belgeleri, sertifikalar veya katılım belgelerinin resmi bir geçerliliğinin olmadığının altını çizdi. Girgin, 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kulüp yeterlilik belgeleri ve antrenörlük belgelerini tamamlamayan ya da bu süre içerisinde başvuru yapmayan kulüp, tesis ve antrenörler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılacağını, mevzuat kapsamında faaliyet durdurma, yetki iptali ve kapatmaya kadar varan yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Başkan Girgin, spora gidecek vatandaşlara da çağrıda bulunarak, spor yapılacak kulüp ve tesislerin kulüp yeterlilik belgeleri ile antrenörlerin geçerli antrenörlük belgelerine sahip olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan hiçbir kulüp ve spor merkezinin tercih edilmemesi gerektiğini aktardı. - İSTANBUL