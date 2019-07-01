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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 saat önce

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Muğla'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Muğla'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Bodrum Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlikte, halat çekme, denizden tabak çıkarma ve farklı kategorilerde yüzme yarışmaları yapıldı. Yelkende optimist sporcuları gösteri geçişi yaptı, flybord gösterisi sunuldu. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Burak Buğrahan Çetin, denize atılan 32 tabaktan 11'ini çıkarıp en fazla tabak çıkaran yarışmacı oldu. Çetin, 6 yıldır katıldığı yarışlarda 6. kez birinci olduğunu söyledi
Kutlamalara Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Fethiye ilçesinde de Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ilçe protokolü denize açılıp çelenk bıraktı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Ortaca'da kutlamalar yapıldı.
Kutlamalar kapsamında serbest yüzme, hazine sandığını suyun içinden çıkarma, döner direk ve yağlı direk yarışları yapıldı.
Yarışlar, yerli ve yabancı turistlerce ilgiyle izlendi.
Etkinliğin sonunda yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:41 Kaynak: AA
Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Bodrum, Muğla, Güncel
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