Son Dakika Haberleri: Denizkonak Balıkçı Barınağında Çalışmalar Yüzde 65 Tamamlandı

Denizkonak Balıkçı Barınağında Çalışmalar Yüzde 65 Tamamlandı

2 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyünde Balıkçı Barınağı yapımı tüm hızıyla devam ederken, barınağın yüzde 65'i tamamlandı.

Denizkonak Balıkçı Barınağında Çalışmalar Yüzde 65 Tamamlandı, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyünde Balıkçı Barınağı yapımı tüm hızıyla devam ederken, barınağın yüzde 65'i tamamlandı.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir'in girişimleri sonucunda Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyünde 2016 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağının yapım çalışmaları sürüyor. Cide'ye bağlı Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı Köyleri sınırları içerisinde Balıkçı Barınağı inşaatı çalışmalarında blok konulmaya başlandı. Bu yılın yaz mevsimine kadar yapım çalışmalarının tamamlanması beklenen Denizkonak Balıkçı Barınağı, 7 milyon 500 bin liraya ihale edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 2016 yılında sözleşmesi imzalanarak inşaatına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağı, 230 metre ana, 120 metre tali mendirek ve 40 metre de çekek yeri yapılacak. Barınağın bloklarının konulması da devam ediyor. Barınağı, 30 adet küçük tekne yanaşabilecek.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, 2016 yılında ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağındaki çalışmaların yüzde 65'inin şuan itibariyle tamamlandığını belirterek, "İnşallah bu yılın yaz mevsimine kadar Balıkçı Barınağı tamamlanarak hizmete girecek. Barınakta şuanda yüzde 65 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı" dedi.

Demir, ayrıca Kastamonu- İnebolu Evrenye Balıkçı Barınağının da onarımının tamamlandığını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Ekonomi
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