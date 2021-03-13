3 aydır Kovid-19 tedavisi gören öğretim üyesi yılın doktoru seçildi - Son Dakika

3 aydır Kovid-19 tedavisi gören öğretim üyesi yılın doktoru seçildi

13.03.2021 12:37
3 aydır Kovid-19 tedavisi gören öğretim üyesi yılın doktoru seçildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde görev alan ve 3 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde görev alan ve 3 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Pekcan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversitesi tarafından yılın doktoru seçildi.

Prof. Pekcan'ın plaketi, oğlu Doğuşcan Özkurt'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

Vali Atik, törende yaptığı konuşmada, son dönemde herkesin doktorların, sağlık çalışanlarının kıymetini bir kez daha anladığını ifade etti.

Salgınla mücadelede en büyük yükün sağlık çalışanlarında olduğunun vurgulayan Atik, "Hep birlikte şu anda Denizli'mizde süreci kısmen de olsa yavaşlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda pandemisiz, normal hayatımıza dönmüş bir şekilde, daha farklı bir ortamda Tıp Bayramını hep birlikte bayram tadında kutlarız." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, salgınla mücadele sürecinin birlik ve beraberlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Öztürk, "Bugüne kadar dünyanın baş edemediği hiçbir pandemi olmamıştır. Bununla da baş edeceğimize inanıyorum. O yüzden emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu günler hiçbir zaman unutulmayacaktır. İyi ki hep birlikteydik, iyi ki birbirimize yaslandık." diye konuştu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Prof. Dr. Sibel Pekcan'ın 3 aydır tedavisinin devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Allah ona sağlık sıhhat nasip etsin. Sibel Hocamıza pandemi toplantısında, 'Sen ne düşünüyorsun bu pandemi mücadelesinde, göğüs hocası olarak?' diye sormuştum. 'Göğüs hastalıkları uzmanlarının da anestezi eğitimi almaları gerekiyormuş hocam.' dedi. Bu ne kadar doğru bir tespit. 'Çünkü yoğun bakım, bizim de olması lazım.' dedi. Kendisi şu anda anestezi hocaları tarafından tedavi ediliyor. Kendi söylediği durumu kendisi yaşıyor. Sibel hocamızı, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle oy birliği ile yılın doktoru ilan ettik. İnşallah bu ödülü kendisi ayağa kalkar bizzat kendisi de görür."

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel de hekimlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Sibel hocamız bu örneklerden sadece biri." ifadelerini kullandı.

"İyiye gidiş var"

Prof. Pekcan'ın oğlu Doğuşcan Özkurt ise annesinin 92 gündür yoğun bakımda olduğunu belirterek, zorlu süreçler geçirdiklerini ifade etti.

Temennilerinin annesinin iyileşmesi olduğunu dile getiren Özkurt, "İnşallah temennimiz iyi olacağını düşünüyoruz. Annem yılın doktoru seçilmiş. Branşı itibarıyla Kovid-19 hastaları ile birebir ilgilendi. Hastalığı bir şekilde kaptı, bu duruma geldik. Üniversite hastanesinde 92 gündür yoğun bakımda uyutuluyor. Temenniniz bundan sonra iyi olması, o inançtayız. İyiye gidiş var deniyor. Biraz enfeksiyon değerleri yüksek." dedi.

Törene 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili P. Alb. Ergüvenç Süleyman Erdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Engül Yılmaz ile diğer protokol üyeleri, akademisyenler, tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.

Salgın sürecinde ürettiği siperlik ve maskeleri üniversite hastanesine bağışlayan Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine de plaket verildiği törende Prof. Dr. Nuran Sabir, türkü dinletisi sundu.

Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Denizli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 3 aydır Kovid-19 tedavisi gören öğretim üyesi yılın doktoru seçildi - Son Dakika


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