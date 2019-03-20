Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (4)

İLK SAATTE 28 ARTÇIİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaştı.

İLK SAATTE 28 ARTÇI



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaştı. Türkiye Deprem Veri Merkezi'nden (AFAD-TDVM) alınan veriler doğrultusunda yapılan bilgi aktarımında depremde ilk belirlemelere göre, hafif yaralıların bulunduğu, ayrıca bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı kaydedildi.



5,5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.00'ye kadar bölgede büyüklükleri 1,4 ile 4,8 arasında değişen 71 artçı sarsıntı daha yaşandı.



İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, AFAD Denizli, itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. AFAD Denizli ekiplerine takviye amacıyla, AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden iki ekibin yola çıkarıldığı kaydedildi.



DEPREM BURDUR'DA DA HİSSEDİLDİ



Deprem, Burdur'da da şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde yüksek katlı binalarda oturan bazı vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, depremden Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinda daha şiddetli hissedildiğini, il genelinde herhangi bir hasar, can ve mal kaybı olmadığını belirtti. Şıldak, "İl sınırlarımıza çok yakın Acıpayam ilçesinde 5'in üzerinde bir deprem kaydedildi. İlk taramalarımızı yaptık, özellikle Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar ilçelerimizle il merkezimizde hissedildi. Köylerimizde, oturulan konutlarda vatandaşlarımızı etkileyecek boyutta hasar yok. Can ve mal kaybı yok. İnşallah tekrarları yaşanmaz. Artçı depremler devam ediyor. Vatandaşımızın endişeye mahal verecek hiçbir durum yok. Geçmiş olsun" dedi.



DENIZ TOKAT- Mesut MADAN/DENİZLİ, BURDUR,





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