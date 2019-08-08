Son Dakika Haberleri: Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (2)
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Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (2)

51 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTUDenizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi.

Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" ded

BOZKURT' TA  'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR'
Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.
Ramazan ÇETİN/ İZMİR,


Denizli, Antalya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
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