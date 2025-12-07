Denizli\'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Ateş (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi Karahayıt kara yolunda meydana geldi. Pamukkale'den Karahayıt yönüne giderken Osman Ateş'in kontrolünü yitirdiği 20 PN 647 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 50 metre yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bir otelde garson olarak çalışan Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Osman Ateş'in cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Ateş'in kalp krizi nedeniyle otomobilinin kontrolünü kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.