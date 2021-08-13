Denizli'de otomobille cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, eşi ve 11 ve 4 yaşındaki iki çocuğu Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu