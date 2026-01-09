Denizli'nin Tekstil İhracatında Başarı - Son Dakika
Ekonomi

Denizli'nin Tekstil İhracatında Başarı

09.01.2026 11:22
Denizli, ev tekstili ihracatında lider konumda, 2025'te 4,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Denizli'de faaliyet gösteren şirketlerin ihracatında ev tekstili sektörü başı çekti.

Türkiye'nin ihracatında önemli yere sahip Denizli, tekstil ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Küresel havlu ihracatından Türkiye yüzde 9 pay alırken, Denizli tek başına yüzde 6'lık payla dünyada adından söz ettiriyor.

Havlu, bornoz ve nevresimde elde edilen başarı, kentin üretimden ihracata uzanan güçlü ev tekstili ekosistemini ortaya koyuyor.

Denizlili şirketlerin 2025 yılı dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 4,7 milyar dolar oldu. Kentten 183 ülkeye ihracat gerçekleşti. Denizlili firmalar en çok İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda'ya ürünlerini gönderdi.

İhracatın 1 milyar 368 milyon dolarını tekstil ve konfeksiyon sektörü oluşturdu. Havluda 108 ülkeye 412 milyon dolarlık, nevresimde 96 ülkeye 250 milyon dolarlık, bornozda 91 ülkeye 134 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Ev tekstili şehri" Denizli

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, kentte faaliyet gösteren 1676 firmanın ihracatçı olduğunu söyledi.

Denizli'nin "ev tekstili şehri" olduğunu belirten Memişoğlu, "Denizli ihracatının yüzde 29'unu tekstil ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. Burada ikinci sırada yüzde 22 ile elektrik-elektronik sektöründe kablo ihracatı var. Üçüncü sırada ise demir ve demir dışı metallerde bakır ihracatımız, ham bakır kablo ihracatımız var ve diğer sektörler devam ediyor. Denizli sadece tekstil anlamında değil, diğer sektörler de belli bir ağırlığını hissettirmeye başlamış durumda." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'den yapılan havlu ihracatının yüzde 76'sının Denizli'den gerçekleştirildiğini anlatarak, ev tekstilinde lider olduklarını, bornoz ihracatının yüzde 66'sının, nevresim ihracatının da yüzde 61'inin kentten yapıldığını kaydetti.

Kentin havlu ve bornoz üretiminde ülke toplamının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini ifade eden Memişoğlu, ihracatçıların desteklenmesine yönelik uygulamaların önem taşıdığını söyledi.

Bu yılın ihracat hedeflerine de değinen Memişoğlu, "2026, 2025'in üstüne koyduğumuz, daha fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz bir yıl olur diye diliyorum. 2025 yılındaki 4,7 milyar dolarlık ihracat, bizim gözümüzü 5 milyar dolara dikmemize sebep oluyor. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

