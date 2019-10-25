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Denizlispor basın toplantısındaki arbede

12 dakika önce

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin yeniden gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizlispor basın toplantısındaki arbede, System.String[]

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin yeniden gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeye ilişkin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra tekrar gözaltına alınan üçlü, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Süleyman Urkay ile kardeşi, "tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 23 Ekim'de kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış, ekiplerce emniyete götürülen 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Denizlispor, Ali Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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