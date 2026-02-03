Depremden Sonra Eğitim Hedefi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde annesini kaybeden, kendisi ise babası ve ağabeyiyle birlikte 2 gün sonra yaralı kurtarılan Furkan Ege Peker (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda aldığı sonuçla Ankara'da Bilal Güngör Fen Lisesi'ne yerleşerek, eğitimini sürdürüyor.

Furkan Ege Peker ve ailesinin Hatay'ın Antakya ilçesinde oturduğu 7 katlı bina, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Furkan Ege Peker, babası Orhan Peker (50) ve ağabeyi Orçun Efe Peker (18) ile enkazdan 2 gün sonra yaralı kurtarılırken, annesi Füsun Peker (46) hayatını kaybetti. Depremden sonra Ankara'ya taşınan baba ve çocukları yeniden hayata tutundu. Furkan Ege Peker, ortaokulu bitirdikten sonra girdiği LGS'de aldığı sonuçla Bilal Güngör Fen Lisesi'ne yerleşti.

'DEPREMDEN SONRA SÖZ VERDİM'

Deprem felaketinin yıl dönümünde DHA'ya konuşan 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ege Peker, "Depremden sonra kendime verdiğim sözler vardı. 'Okumam gerekli, eğitim hayatımı devam ettirmeliyim' dedim. Sınava hazırlanırken de en büyük motivasyonum babamı gururlandırmak oldu. Zorlandığım anlarda ağabeyimden, babamdan destek aldım. Fen lisesini kazanmanın iyi bir üniversite kazanmanın yarısı olduğunu düşünüyorum. Motivasyonum düştüğünde, 'rakiplerim daha çok çalışıyor' diyerek, ben de çalışmaya devam ettim. Sınava hazırlandığım süreçte bol bol paragraf sorusu çözdüm. İngilizcede kelime ezberledim. Matematikte de bol bol soru çözerek, farklı soru tipleri gördüm" dedi.

'HEDEFİM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK'

Furkan Ege Peker, depremden sonra Türk Eğitim Derneği'nin afet bursundan yararlandığını belirterek, "6 Şubat depreminden sonra bana ulaştılar ve afet burslu bir öğrenci oldum. Bu da benim ders çalışma azmimi arttırdı. İlerideki hedefim bilgisayar mühendisi olmak. Bu hedefimi yurt dışında gerçekleştirebilirsem çok daha iyi olur" diye konuştu.

Furkan Ege Peker, depremin acılarının hala taze olduğunu söyleyerek, "Benimle aynı süreçlerden geçmiş olan yaşıtlarım kafalarını dağıtacak aktiviteler yapabilirler. Kendilerine iyi gelecek bir aktivite seçerlerse daha iyi olurlar. Ama bunu yaparken eğitimi hiçbir zaman bırakmamalılar. Eğitimlerine sımsıkı tutulmalılar. Enkaz sürecinden sonra kendime bir söz verdim. Eğitimimi devam ettirip çok iyi yerlere gelmek için kendime hedefler belirledim" dedi.