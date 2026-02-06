Depreme Dirençli Kentler Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Depreme Dirençli Kentler Vurgusu

Depreme Dirençli Kentler Vurgusu
06.02.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, depreme dayanıklı yapılar ve güvenli şehirler önemine dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçtiğini anımsatarak, "Aynı acıları yeniden yaşamamak için, depreme dirençli kentler ve güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Tarifsiz acının üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Hiçbir sözün merhem olmadığı yürek yakan görüntülere şahitlik ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayalım. Aynı acıları yeniden yaşamamak için, depreme dirençli kentler ve güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak depremden etkilenen iller için başlattıkları "Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası" kapsamında, 1000 kalıcı konut projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Malatya, Kahramanmaraş, Hatay Antakya ve İskenderun'da bulunan 750 konutun kuralarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Adıyaman'daki 250 konutun kuraları ise yakında çekilecek. Her zaman milletimizin yanındayız. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depreme Dirençli Kentler Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:20:27. #7.11#
SON DAKİKA: Depreme Dirençli Kentler Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.