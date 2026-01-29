Depremin 3. Yılı Anmalarla Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremin 3. Yılı Anmalarla Geçiyor

29.01.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle anılacak.

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, büyük yıkıma uğrayan illerde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saat 04.17'de sokaklarda anılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Binlerce vatandaş başka şehirlere göç etti. Depremin üçüncü yılında, başta İstanbul olmak üzere büyük yıkıma uğrayan illerde yaşamını yitirenler anılacak.

İşte il il anma programları:

İstanbul: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 1 Şubat'ta saat 17.00'de Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelerek, "Unutmadık, unutmayacağız" başlıklı bir basın açıklaması yapacak.

Kahramanmaraş: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 5 Şubat'ta saat 21.00'de Ulu Camii'den Milli İrade Meydanı'na sessiz yürüyüş gerçekleştirecek. Ardından aileler basın açıklaması yapacak; depremde yaşamını yitirenlerin isimleri anılacak ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Program saat 04.17'ye kadar devam edecek.

Hatay: Hatay Rana Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 00.00'dan 04.17'ye kadar binanın geriye kalan boşluğunda bir araya gelerek basın açıklaması yapacak.

6 Şubat Platformu, 5 Şubat günü saat 17.00'de Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünden Saray Caddesi'ne yürüyecek; 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de ise Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek sessiz yürüyüşle depremde yaşamını yitirenleri anacak.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 03.15'te, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünden Uğur Mumcu Bulvarı'na meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Samandağ 6 Şubat Koordinasyonu, 6 Şubat'ta saat 14.00'te Eski PTT önünden yürüyüş gerçekleştirecek ve ardından basın açıklaması yapacak.

Adıyaman: Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 5 Şubat'ta saat 15.00'te Adıyaman Saat Kulesi Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece Hastane Caddesi'nden meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek; ardından saat 11.30'da Saat Kulesi'nde anma etkinliği düzenleyecek.

Malatya: Malatya 6 Şubat Platformu, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece Sümerpark Kuzeybatı Köşesi'nde bir araya gelecek; ardından saat 18.30'da Paşaköşkü Camii önünden meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Adana: Alpargün Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de anma etkinliği düzenleyecek.

Adana Deprem Dayanışma, 6 Şubat günü saat 19.00'da Aksa Gaz önünden toplanıp Duygu Cafe'nin önüne yürüyüş gerçekleştirecek; ardından basın açıklaması yapacak.

Valilikler de anma programı düzenleyecek

Öte yandan deprem bölgesindeki valiliklerin de resmi anma programları düzenleyeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremin 3. Yılı Anmalarla Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:44:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Depremin 3. Yılı Anmalarla Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.