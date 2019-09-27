"Depremle ilgili tartışmalarının kamuoyu önünde yapılmasını hatalı ve yanlış buluyorum"
1 saat önce
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi