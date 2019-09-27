Son Dakika Haberleri: "Depremle ilgili tartışmalarının kamuoyu önünde yapılmasını hatalı ve yanlış buluyorum"
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"Depremle ilgili tartışmalarının kamuoyu önünde yapılmasını hatalı ve yanlış buluyorum"

1 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın toplantısı düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener basın toplantısı düzenledi.

Depremle ilgili tartışmalarının kamuoyu önünde yapılmasını hatalı ve yanlış buluyorum

Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu
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