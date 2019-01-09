Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi - Edirne

Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi - Edirne

2 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner'in cenazesi toprağa verildi.

Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi - Edirne, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Öner ve eşi Ayşe Öner'in cenazesi toprağa verildi.
Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan oğullarını ziyarete giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) için Uzunköprü Kiremitçisalih köyü mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası, karı kocanın cenazeleri yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye devrilmesi sonucu, Erkan, Buğra Barış (18) ve Buğlem Arslan (4), Mustafa (65) ve Ayşe Öner (67) ile Pınar (24), Seyit Abdullah (4) ve Emir Umeyr Aldemir (4 aylık) hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli Kızın Tek Parmağı ile Yazdığı Kitaba İmza Günü Düzenlendi Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:08:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dereye Düşen Otomobilde Ölen Karı Koca Defnedildi - Edirne
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]