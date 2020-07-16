Derince'nin alt yapısı 168 milyon 500 bin TL'ye yenilecek - Son Dakika

Derince'nin alt yapısı 168 milyon 500 bin TL'ye yenilecek

Derince'de içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacak 168 milyon 500 bin TL'lik çalışma ile yenilenecek.

Derince'de içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacak 168 milyon 500 bin TL'lik çalışma ile yenilenecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Derince ilçesinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklardaki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının inşaatı ihalesi için Kamu İhale Kurumu'na (KİK) yapılan itiraz reddedildi. Geçmiş yıllarda Derince ilçesindeki altyapı imalat çalışmalarını yürüten firmanın iflas etmesi üzerine proje iptal edildi. İSU Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan yeni ihale yapılan itiraz sonrasında KİK tarafından onaylandı. Böylelikle ilçede yapılacak toplam 168 milyon 500 bin TL'ye mal olması beklenilen 268 km uzunluğundaki altyapı çalışmalarına Kurban Bayramından sonra başlanılacak.


Derince ilçesindeki cadde ve sokaklarda içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ikmal projesi kapsamında ilçe genelinde toplam 145 km içme suyu hattı, 111 km kanalizasyon hattı ve 12 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 268 km uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek. İhalenin onaylanmasını değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilçenin altyapı problemlerini gidereceklerini kaydetti. Hedeflerinin modern ve sağlıklı altyapı ile Derincelilere hizmet etmek olduğunu belirten Büyükakın,"İhaleye yapılan itiraz sonucu uzun zamandır çalışmalara başlayamadık. KİK'in verdiği karar ile birlikte Kurban Bayramından sonra Derincemiz'de altyapı yenileme çalışmalarına başlayacağız. Altyapı yatırımları sorumluluk gerektiren yatırımlardır. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımıza asgari rahatsızlık verecek şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapı asfalt çalışmaları da yaptığımız protokol ile İSU Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir. İhalenin ve yapılacak çalışmaların Derince ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kurban Bayramı, Kocaeli, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derince'nin alt yapısı 168 milyon 500 bin TL'ye yenilecek - Son Dakika
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