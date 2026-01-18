Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

18.01.2026 17:17
Müsavat Dervişoğlu, 4. Olağan Kurultay'da tekrar genel başkan seçilerek partilerin hedeflerini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu görevi teslim alırken, sadece bir makamı teslim alıyorum gözüyle bakmadım. Her birinizin hedeflerini, beklentilerini, ülkülerini kalenin burçlarına dikmek için sizin tarafınızdan görevlendirildim." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı'nda 1180 delegenin tamamının oyunu alarak tekrar genel başkanlığa seçilmesinin ardından delegelere teşekkür etti.

"Burada bulunan herkes ve bundan önce bu salonu şereflendirip dolduran herkes, benim genel idare kurulu, başkanlık divanı, disiplin kurulu üyemdir" diyen Dervişoğlu, partililerle çıktıkları yolculuğu sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Partisinin zorlu dönemlerle karşılaştığını belirten Dervişoğlu, "Siz yanımda olmasaydınız, bu hareket belki de başkalarının hesap ve planları üzere yok edilmiş olacaktı. İYİ Parti'yi millet kurdu, millet yaşatıyor. Milletin her bir ferdine olan borcumuz da her geçen gün daha da büyüyor." diye konuştu.

"Her zaman ileriye, daima ileriye gideceğiz"

Kongrede omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu görevi teslim alırken, sadece bir makamı teslim alıyorum gözüyle bakmadım. Her birinizin hedeflerini, beklentilerini, ülkülerini kalenin burçlarına dikmek için sizin tarafınızdan görevlendirildim. Terim de canım da size feda olsun. Hepiniz benim yol, kavga ve mücadele arkadaşımsınız ve bu mücadeleyi büyük Türk milleti için yapacağız. Herkesin sustuğu yerde susmayacağız, herkesin durduğu yerde durmayacağız. Herkesin tökezlediği yerde tökezlemeyeceğiz. Her zaman ileriye, daima ileriye gideceğiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti. Ayak izlerine bastığımız kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun yolu bizim yolumuzdur."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.