İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nin millete huzur, ülkeye bereket, gönüllere ferahlık getirmesini diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'nin milletimize huzur, ülkemize bereket, gönüllerimize ferahlık getirmesini diliyorum. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?