(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çalışa'bile'n Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışa'bile'n Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Dervişoğlu'ndan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?