Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın annesi Zeynep Cabbar 68 yaşında hayatını kaybetti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın bir süredir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören annesi Zeynep Cabbar 68 yaşında hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Zeynep Cabbar'ın cenazesi Develi Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:47 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Develi Belediye Başkanı Cabbar'ın acı günü - Son Dakika