Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu

17.06.2022 13:42
Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu

Hükümetler tarafından kullanılan gelişmiş Android casus yazılımı ortaya çıktı. Android için Hermit nasıl çalışıyor?

Güvenlik araştırmacıları, devletlere hizmet vermek üzere tasarlanmış gelişmiş bir Android kötü amaçlı yazılım ailesini tespit etti. Hermit olarak adlandırılan bu tehdit, halka açık olarak paylaşılan ilk mobil casus yazılım gibi görünüyor.

Android için Hermit malware nedir, nasıl çalışır?

İtalyan şirket RCS Lab tarafından geliştirilen Hermit, özellikle çeşitli devletler tarafından cihaz takibi yapmak için kullanılmasıyla meraklandırdı. Otuz yıldır faaliyet gösteren RCS Lab, Pegasus'un geliştiricisi NSO Group ve FinFisher'in yaratıcısı Gamma Group ile rekabet ediyor.

Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Lookout güvenlik araştırmacıları tarafından oluşturulan rapora göre Hermit; Kazakistan, İtalya ve Suriye gibi farklı bölgelerdeki hükümetlere satıldı. Araştırmacılar, Kazakistan hükümetinin ülke içindeki tehditleri hedeflemek için halihazırda Hermit'i kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu

2019 yılında ise İtalya ve Suriye'nin devlet kurumları tarafından tehdit aktörlerini tespit etmek için satın alındı. Fakat halka açık olarak sunulan ilk mobil casus yazılım olması ile daha fazla dikkat çekiyor.

Kötü amaçlı yazılım; rootlu cihazlara saldırmasına, arama yapmasına ve yeniden yönlendirmesine, ses/ekran görüntüleri yakalamasına ve arama günlüklerini, kişileri, mesajları, tarama verilerini, fotoğrafları, cihaz konumunu ve diğer bilgileri toplamasına olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahip.

Hermit'in modüler tasarımı, gerektiğinde paketler aracılığıyla kötü niyetli kodların gizlenmesine fırsat tanıyor. Rapora göre Android yazılımı, güvenilir kaynaklardan gelmiş gibi görünen SMS'ler aracılığıyla bulaşıyor. Kötü amaçlı yazılımın iOS için de mevcut olduğu, ancak herhangi bir örnek elde edilemediği dile getirildi.

Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu

İtalyan geliştirici RCS Lab daha önce Bangladeş, Şili, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Türkmenistan ve Vietnam'daki askeri istihbarat gruplarıyla çalışmasıyla biliniyor. Yeni Hermit'in ne gibi sonuçlar doğurduğu ise belirsiz.

Peki siz Android Hermit malware hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

NSO Group, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:19 Adam, 10 gün önce boşandığı eşini ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:44 Evde sahibi olmayan köpek ocağı açarak yangın çıkmasına neden oldu
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:28:09. #1.13#
SON DAKİKA: Devletler bile kullanıyor: Android casus yazılımı deşifre oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement