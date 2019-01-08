Son Dakika Haberleri: Devrilme Tehlikesi Geçiren Tır Trafiği Aksattı

Devrilme Tehlikesi Geçiren Tır Trafiği Aksattı

1 saat önce

Çankırı'da manevra sırasında dorse makasının kırılması sonucu devrilme tehlikesi geçiren tır trafiği 2 saat aksattı.

Devrilme Tehlikesi Geçiren Tır Trafiği Aksattı, System.String[]
Çankırı'da manevra sırasında dorse makasının kırılması sonucu devrilme tehlikesi geçiren tır trafiği 2 saat aksattı.

Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde sanayiye gitmek için Çankırı Lisesi kavşağında dönüş yapmaya çalışan S.A'nın kullandığı 18 EC 641 plakalı tırın dorse makası kırıldı.

Otuz tonluk konteyner yüklü tırın dorsesi yana eğilerek yolun ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tırın etrafında güvenlik önlemi alarak trafiği yan yollara yönlendirdi.

Vinç yardımıyla konteynerin alınmasının ardından dorse düzeltildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Kastamonu, Çankırı, Güncel
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