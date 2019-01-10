Son Dakika Haberleri: Dha Dış -1.5 Milyar Işık Yılı Uzaklıktan Gelen Radyo Dalgaları Tespit Edildi

Dha Dış -1.5 Milyar Işık Yılı Uzaklıktan Gelen Radyo Dalgaları Tespit Edildi

2 saat önce

– Bilim insanları 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen, tekrarlanan radyo dalgaları tespit ettiklerini duyurdu.

Dha Dış -1.5 Milyar Işık Yılı Uzaklıktan Gelen Radyo Dalgaları Tespit Edildi, System.String[]
– Bilim insanları 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden gelen, tekrarlanan radyo dalgaları tespit ettiklerini duyurdu. Şimdiye kadar 60'tan fazla hızlı radyo patlamaları (FRB) tespit edilse de, sadece onlardan bir tanesi kendini tekrar etmişti. Bu yeni tespit edilen FRB ise 6 kez kendini tekrar etmesiyle bilim dünyasında heyecan yarattı. Tespit edilen FRB'nin bir milisaniye kadar sürdüğü ve güneşin 12 ayda ürettiği enerjiye eşit miktarda enerjiye sahip olduğu belirtildi.

Kanada'da yer alan British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli interferometrik radyo teleskobu ile galaksinin 1,5 milyar ışık yılı ötesinden gelen 13 hızlı radyo dalgası patlaması tespit ettiklerini açıkladı.

Keşif ekibinde yer alan astrofizikçi Ingrid Strairs konuya ilişkin, "Şimdiye kadar bilinen ve kendisini tekrar eden tek bir FRB vardı. İkinci bir tekrar eden FRB'ye rastlamak dışarıda daha fazlasının olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya imkan verecek daha fazla tekrarlama ve daha fazla kaynak ile bu kozmik bulmacaları, nerden geldiklerini ve neyin onlara neden olduğunu anlayabiliriz" dedi.

Nature Dergisi'nde yayımlanan makalede, tekrarlanan sinyallerin zaman içerisinde daha da artacağı tahmin ediliyor. Tespit edilen iki tekrar eden FRB'nin varlığı bilim insanlarına tekrarlanan FRB'lerin, kendini tekrarlamayan tek bir patlamadan neyin ayırdığını, FRB'lerin kaynağını ve gelecekte yaşanabilecek patlamaları takip edebilme olanağı sağlayabilir. Şimdilik FRB'lere neyin sebep olduğu tam olarak bilinmese de uzayın derinliklerindeki farklı yaşam formlarından gelmiş olabileceği de ihtimaller dahilinde. Radyo dalgalarının çok uzaktan gelmesi olayın gizemini bir kat daha arttırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araştırma çalışmasına dair yayınlanan video - Kanada

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Columbia Üniversitesi, Kanada, Güncel
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