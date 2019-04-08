Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Kanada'da Başörtü Yasağına Protesto

Dha Dış – Kanada'da Başörtü Yasağına Protesto

31 dakika önce

– Kanada'da Quebec eyaleti yerel hükümetinin sunduğu 'Bill 21' isimli yasa tasarısı, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto edildi.

Dha Dış – Kanada'da Başörtü Yasağına Protesto, System.String[]
Kanada'da Quebec eyaleti yerel hükümetinin sunduğu 'Bill 21' isimli yasa tasarısı, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto edildi. 

Yerel medya, Pazar günü öğleden sonra Montreal şehir merkezinde toplanan binlerce kişinin, hazırlanan 'Bill 21' ismindeki yasa tasarısının, kamu çalışanlarının başörtüsü ve inanç özgürlüklerini engellediği gerekçesiyle protesto yürüyüşü yaptığını duyurdu. 

Protesto yürüyüşünde birçok kadının, "Quebec Fransa değildir! Farklıklar çok yaşa!" diye bağırdığı, birçok sivil toplum örgütünün de protestoya katıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:24 Kaynak: DHA

Kanada, Güncel
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