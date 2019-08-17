DHA İSTANBUL - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI
13 dakika önce
Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı.
Kadıköy Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı. Teknenin batma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Teknenin batma anı
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