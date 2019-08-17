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DHA İSTANBUL - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI

13 dakika önce

Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı.

DHA İSTANBUL - KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BÖYLE BATTI, System.String[]
Kadıköy Kurbağalıdere'de bir tekne şiddetli yağış nedeniyle battı. Teknenin batma anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Teknenin batma anı


Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
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