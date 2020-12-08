DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci ilk adımlarını attı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, tedavi gördüğü hastanede ilk adımlarını attı.

İzmir depreminin simge isimlerinden olan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan'dan sevindirici haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnci, fizyoterapistinin eşliğinde ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba Bülent Okan'ın paylaştığı sosyal medya görüntüsü

Haber: Fırat AKAY/İZMİR,

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İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu unutulmadı

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'in Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 117 vatandaşımızın vefatına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası enkaz altından canlı kurtarılıp hastanede 28 gün yaşam savaşı verdikten sonra 26 Kasım'da hayatını kaybeden amatör futbolcu Malik Tahirler (28) unutulmadı. Malik Tahirler'in çocukluğundan itibaren altyapısında yetişerek 2011 yılında 1'nci Lig ekibi Karşıyaka'ya transfer olup profesyonelliğe geçtiği eski kulübü Bölgesel Amatör Lig'deki Yeşilovaspor, talihsiz futbolcu için anma köşesi oluşturdu. Kulüp lokalinde Malik Tahirler'in takımda forma giydiği dönemde kazanılan kupaların olduğu bölümde oluşturalan köşeye futbolcunun eski fotoğrafları ve gazete haberleri asıldı.

Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından deprem anında vefat eden annesi Nazmiye Doğrayan'a sarılı halde çıkarılan, yaşama 28 gün tutunup hayatını kaybettikten sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda annesi ve diğer depremzedelerin yanına defnedilen talihsiz futbolcunun Yeşilova'nın evladı olduğunu belirten eski antrenörlerinden Metin Küçükoğullarından, "Bizim elimizde büyüdü. Çeşitli takımlara transfer olsa da Yeşilova'nın maçlarını İzmir'de olduğu zaman hiç kaçırmazdı. Yeşilova'ya olan bağlılığı müthişti. Çok canayakın, vefakardı. Biz onu futbolcumuz değil de evladımız gibi görüyorduk" diye konuştu.

ADINA TURNUVA YAPACAĞIZMalik Tahirler'i hiçbir zaman unutmayıp anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Metin Küçükoğullarından, "Enkazdan 4-5 saat içerisinde çıkarıldı. Annesiyle birlikteydi. Annesine vefat etmiş olarak ulaşıldı. Fakat ilk anlarda bile kendindeydi. Doktorlar orada büyük çaba sarfetti. Hemen damar yolu açıldı. Oksijen verildi. Çok ümitlendik. Enkazdan çıkana kadar da ses veriyordu. Hastanede de gerekli müdehaleler yapıldı. Çok iyi gitmesine rağmen sonradan değerleri bozuldu. Kendisini yoğun bakımda görme şansım oldu. Ona, 'Malik hadi koçum, çıkacaksın buradan' dediğimde bana eliyle zafer işareti yaptı. Gözleri açıktı, kendindeydi. Yeşilova Spor Kulübü'nde Malik'in ayrı bir yeri vardı. Zaten fotoğraflarını albüm yapmıştık. Biz Malik'i zaten unutmayız, unutturmayacağız. Onu anmak için elimizden geleni yapacağız. Anma günlerinde anacağız. Koronaviris bittikten sonra onun adına Futbol Federasyonu'ndan onay alıp turnuva yapacağız" dedi.

DOLABINDA LARI VARDIDayısının odasındaki dolabında fotoğraflarının ve gazete haberlerinin asılı olduğunu söyleyen yeğeni Koray Çavuşoğlu, oluşturulan anı köşesi için Yeşilovaspor'a teşekkür etti. "Metih hocama, Yeşilova camiasına çok teşekkür ediyorum" diyen Çavuşoğlu, "Dayım futbol camiasında efendiliğiyle bilinirdi. Dayım olduğu için söylemiyorum, oynadığı bütün takımlarda da aynı şekilde anılırdı. Böyle bir anı köşesi oluşturulması unutturmamak, hatırlamak, hatırlatmak adına çok güzel. Bu fotoğrafı kendi dolabına kendisi asmıştı. O fotoğraflara malesef enkaz altında ulaşamadık. Enkaz alanına bizim aileden ilk giden bendim. Depremin olmasından 10 dakika sonra oraya ulaştım. Ben vardığımda enkaz başında dayımın arkadaşları vardı. Hatta çok küçük bir aralıktan dayımın kafasını gördüm. 5 saatin sonunda anneannemle beraber çıkarıldı" dedi.Talihsiz futbolcunun yeğeni, "Anneanneme sarılmış haldeydi. Bilinci ilk andan beri açıktı. Enkaz altındayken bile konuşuyordu. Hatta ilk acil servise gittiğinde depremin nasıl olduğunu anlatmış. Ancak ilk anlarda bile anestezi hekimi bize durumunun ciddi olduğunu, sürekli kan takviyesi yapıldığını söylemişti. Ortopedi doktorları bacağındaki sorunu çözmek için operasyon yapmayı istedi. Eğer dayım dayanabilseydi 2-3 ameliyat daha gerçekleşecekti. Doktorlar ilk ameliyatta basit bir ameliyat olduğunu ama neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri söylediler. İlk ameliyatta bacağını açar açmaz kan kaybından değerleri düştü, beyne pıhtı atmasından korktular. Sonra değerleri normale dönünce yeniden ameliyata aldılar. Vefat edene kadar 4 gün boşunca bilinci kapalıydı. Hastanedeki doktorlardan Allah bin kere razı olsun. Anısını yaşatacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Malik Tahirler için oluşturulan anı köşesinden detay görüntülerMetin Küçükoğullarından ile röportajKoray Çavuşoğlu ile röportaj

HABER: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Babasının 4 yıldır alıkoyduğu Şariban, annesiyle buluşmada ağladı

ŞANLIURFA'da, babası tarafından alıkonulan 7 yaşındaki Şariban Yıldız, 4 yıl sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere'den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a teslim edildi. Yıllar sonra annesiyle bir araya getirelen Şariban annesini tanımadı ve 'baba' diye ağlamaya başladı. Gözü yaşlı annesinin uzun süren çabaları sonucu küçük kız sakinleşti.

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul'da Halil Y. ile birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman, burada dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve ismini Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Yıldız'ı kızı ile buluşması için İngiltere'ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Yıldız, İngiltere'ye gidemedi. Halil Yıldız'ın ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Ancak, Halil Yıldız buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil'in izine ulaşamayan anne İngiltere'ye geri döndü ancak velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren ve daha önce çocuğunu alması Halil Yıldız'ın yakınları tarafından engellenen annenin hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

Güvenlik güçleri, velayeti annesinde olan küçük kızı babasından alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi. Yıllar sonra hukuk mücadelesini kazanan anne de dün avukatıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Adliyede velayet evrakını ibraz etmesinin ardından savcılık kararıyla çocuğun annesine iadesi için talimat verildi. Adliyeden çıkan Zübeyde Kocaman ile güvenlik güçlerince babasından alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurdunda yerleştirilen küçük kızı Şanlıurfa Polisevi'nde buluştu.

'BABA' DİYE AĞLADI4 yıldır görmediği annesi ile bir araya gelen Şariban gözyaşı döktü. Tanımadığı için yabancılık çektiği annesini görünce 'Baba' diye ağlayan küçük kız, annesi ve görevliler tarafından sakinleştirildi. Kızını yıllar sonra kucaklayan anne de buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zübeyde Kocaman, daha sonra sakinleşen ve kucaklaşarak hasret giderdiği kızıyla birlikte havalimanına gitti. Uçağa binerken sakinleşen kızıyla sohbet eden anne Zübeyde Kocaman, hukuk mücadelesinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis evi-Önlem alan polis ekipleri-Anne Zübeyde Akdeniz kızına kavuşması-Küçük kızın ağlaması-Yaşam evinde önlem alan polis ekipleri-Konvoy halinde çıkan ekipler -Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 köylünün şehit olduğu saldırıya öncülük ettiği gerekçesiyle yargılanan Burhan Taş'a, katledilen her bir köylü için birer ve ülke birliğini bozmaktan da bir kez olmak üzere verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce oy birliğiyle onandı. Patlamada 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, failin cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi.

Sur ilçesi, Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Kendi aracıyla patlayıcı yüklü kamyona öncülük eden ve olaydan sonra yakalanan Burhan Taş, yargılandığı dava sonucunda katlettiği her köylü için birer kez, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan da bir kez olmak üzere toplam 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi hukuken geçerli ve elverişli delillerinin incelenmesinde, verilen yerel mahkeme kararında hukuken bir isabetsizlik görülmediğinden sanığın temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Daire, vicdani kanının oluştuğu yerel mahkemenin duruşma sürecini yansıtan tutanakları ve gerekçe içeriği incelendiğinde sanığın olayın asli faillerinden olduğu yönünde kuşku bulunmadığına dikkat çekti.

80 KİLOMETRELİK YOL BOYUNCA ÖNCÜLÜK ETMİŞCeza Dairesi, Lice'de öldürülen terör örgütü PKK bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçirilen dijital dokümanların çözümlemesinde, Dürümlü katliamıyla ilgili örgüt içi şifreli yazışmalarda sanık Burhan Taş'ın, bombalı kamyona Bingöl'ün Genç ilçesinden olay yerine kadar 80 kilometrelik yol boyunca öncülük ettiği bilgisinin yer aldığını belirtti. Daire, sanığın teröristlerle hareket ederek kamu binalarına saldırıyı gerçekleştirmek için teröristlerin kullandığı kamyonun polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmasının önüne geçmek ve kullanılan köy yolu güzergahlarında kolaylık sağlanması için öncülük ettiğinin altını çizerek, sanığa verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

'FAİLİN CEZALANDIRILMASI BİZİM İÇİN BİR TESELLİDİR'Saldırıda 2 kardeşini, amcasını ve 13 kuzenini yitiren Hacı Yaman, saldırının failinin 17 kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının acılarını hafifletmediğini ama devletin bu failleri yakalayıp cezalandırmasının kendileri için bir teselli oluşturduğunu söyledi. Katliamdan sonra 37 yetim ve 9 dul kadının da geride kaldığını ifade eden Yaman, şunları söyledi:

"Öncelikle faili yakalamada katkısı geçen bütün devlet birimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hak eden kim olursa olsun cezasını çekmeli. Kimsenin devletin bütünlüğünü bozmaya hakkı yoktur. Gelip sivil vatandaşları katletmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunları yapan zaten insanlıktan nasibini almamıştır. Aradan 4 yıl geçti, 5'inci yıldayız ama acılarımız hala tazedir. Devletimiz sağ olsun bize böyle müjdeli haberleri veriyor. Bu bize teselli oluyor."

'VATAN UĞRUNA 16 DEĞİL, 116 ŞEHİT VERMEYE HAZIRIZ'Vatan, bayrak ve ezan uğruna 16 değil, 116 şehit vermeye hazır olduklarını da dile getiren Yaman, vatanına bağlı Kürt görmek isteyenlerin gelip bu mezarlığı görmesini istedi. Terör örgütünü destekleyenlerin artık uyanması gerektiğini aktaran Hacı Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bugüne kadar devletimizin yolundan hiç şaşmadık, şaşmayız da. Devlete ihanet edenler, devlete karşı isyan edenler gelip buradaki 16 tane şehidi görsünler. Değil 16 şehit 116 şehidimiz de olsa yine yolumuzdan dönmeyiz. Terör örgütünü destekleyenler lütfen uyansın artık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Dürümlü katliamı şehitlerinin olduğu mezarlık-Şehitlerin mezarları-Hacı Yaman ile röp-Diyarbakır Adliyesi'nden detay-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,

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Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 571 personelin katılımıyla başlatılan 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda ağır silahlar, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Opperasyonu' başlatıldığı belirtildi. Yürütülen operasyonlarda 42 çeşitli çap ve ebatlarda sığınak, 1 mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukurunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce Köylerinin kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

"1 doçka (KPVT) 12,7 mm uçaksavar silahı, 5 kaleşnikof 7,62 mm piyade tüfeği 2 bixi 7,62 mm makinalı tüfek, 2 G-3 P. tüfeği silahı, 2 RPG-7 roketatar silahı, 3 lav silahı, 1 av tüfeği, 1 doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör,19 bin 296 adet 7,62 mm bixi fişeği, 14 bin 330 adet 7,62 mm kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet 5,56 mm fişek, 291 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 bomba atar mermisi, 13 anti tank roketatar mühimmatı, 20 anti personel roketatar mühimmatı, 33 roketatar sevk fişeği, 18 el bombası, 23 el bombası tapası, 10 EYP, 1 tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi, 100 kg emisyon patlayıcı, 106 kg amonyum nitrat, 2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzeneği, 3 TNT patlayıcısı (3 kg), 5 adet plastik patlayıcı (2,5 gr), 17 dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli fitil, 100 adet mekanik fünye, 102 elektrikli fünye, 100 nonoldet kapsül, 43 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör, 1 şişme bot ve kürekleri, 334 adet büyük pil, 239 adet kalem pil, 1 adet el dürbünü, 10 akü, 253 metre hortum, 50 kg tütün, 1 tonluk su deposu, yanmış tahmini 20 bin Türk lirası para, 956 kg çeşitli gıda malzemesi, 498 kg. kişisel ve genel temizlik malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi."

Delil niteliğindeki malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, yaşam malzemeleri ise yerinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bulunan malzemelerden detay-Jandarma Tabelasından görüntü

-Bulunan malzemelerin imha görüntüleri

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Samsun'da terör operasyonu polis kamerasında

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheliden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapan ekipler, Irak uyruklu 11 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.