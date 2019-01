Dha Yurt Bülteni -14

Mahir Ünal: Millet bize 'yürü' dedikçe, Allah'ın izniyle yürürüzADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz" dedi.

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen programa Ünal'ın yanı sıra, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, ilçe ve belde belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda partili katıldı.



Burada partililere hitap eden Ünal, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Ünal, Sivas'ın anlamlı ve ruhu olan bir şehir olduğunu dile getirerek, AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini belirtti. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadar milletle beraber olduğunu belirten Ünal, "AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu, kumaşını bu millet dokudu, biz sadece AK Parti'nin tabelasını astık. 'Girdiğimiz bütün seçimleri kazandık' demiyoruz, 'Bu aziz millet bizi onayladı, bize yürüyün dedi' diyoruz. O yüzden 'seçim kazandık' demeyiz. Biz milletimizin gönlüne ve teveccühüne ve onayına talibiz, millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz. Biz milletimizle seçimden seçime bir araya gelmeyiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir, AK Parti milletin öz evladıdır. O yüzen biz aziz milletimizle her zaman kalben beraberiz" dedi.



Koltukların ve makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Ünal şöyle dedi:



"Biz bu işleri ateşten gömlek olarak görüyoruz. O koltuğa oturduğumuz andan itibaren milletin bütün sorumluluğu artık üzerimizdedir. Kılı kırk yarmamız gerekir. İşte AK Parti siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğü bu siyasi ahlakı, imanının ve inancının gereği olan bu siyasi ahlakı Türkiye'de yerleştirmekte ve devam ettirmektedir."



'ŞEYTAN TAŞLARKEN, TAVAFI İHMAL ETMEDİK'



Ünal, AK Parti'nin bir çok alanda hizmeti başarıyla yürüttüğünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan gönül belediyeciliğinin bugün geldiği nokta, değer üreten, merhamet, iyilik üreten, güven veren, sevgi, şefkat üreten ve daha önemlisi insan kaynağımızı pırıl pırıl gençleri üreten belediyeciliktir. Türkiye, çocuklarının bilgi evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim sanat merkezinde, millet kıraathanelerinde, millet bahçelerinde gönlünce refah içerisinde, özgürce yaşayacağı şehirlere kavuştu. Bu AK kadrolar sayesinde oldu. 16 yılda önce milletin iradesini egemen kılma mücadelesini verdik ve vesayeti kaldırdık. Sonra devletin içine sızmış bir çeteyi bertaraf ettik. Bütün bunları yaparken, şeytan taşlarken tavaf yapmayı da eksik bırakmadık. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan hizmet getirdik. Bize diyorlar ki, 'Siz bu hizmetleri vatandaşın vergisiyle yapıyorsunuz.' Biz de diyoruz ki 'Amenna, 2002'den önce vatandaş vergi vermiyor muydu?' 2002'den önce verilen bu vergiler neden hizmete dönüşmüyordu da şimdi dönüşmeye başladı? Çünkü bu milletin evlatları bu milletin emanetine sahip çıkmaya başladı da o yüzden. 16 yılın sonunda diyoruz ki, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber, Türkiye'de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber, biz daha yeni başlıyoruz' diyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla yeni başlıyoruz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var."



Konuşmanın ardından Mahir Ünal, 7 belde ve 16 ilçe adayları ile Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'i partililere tanıttı.



Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışması







DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapmak için bir araya gelen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerden oluşan grup, yolu kapattıkları için uyarıda bulunan polislerle tartıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından grup, açıklamayı 100 metre ileride yaptı.



Diyarbakır'da 'Amed İhraçlar Platformu' üyeleri, kamudan ihraç edilmelerinin yıldönümü nedeniyle merkez Ekinciler caddesinde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Platform üyelerinin açıklamayı yapmak istedikleri yerin, kamu düzenini bozduğunu gerekçe gösteren polis müdürü, basın açıklamasının 100 metre ileride yapılmasını istedi. Platform üyeleri adına da polis müdürleriyle konuşan Kamu Emekçiler Sendikaları Sendikası (KESK) sözcüsü Dilan Yakut, bulundukları alanın vatandaşa ve esnafa zarar vermeyeceğini söyledi. Polis müdürü ise, "Açıklamanızı yapın, buna kimse engel olmuyor. Ancak, esnaf ve vatandaşlar bundan etkileniyor. Hemen ileride Sanat Sokağı'nda açıklamanızı yapabilirsiniz. 10 dakika şurada basın açıklamasını yapmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Yol kapanacak, insanların üzerinizden mi atlayacaksınız? Bu taksicinin, bu esnafın vebalini kabul ediyorsanız buyurun yapın. Lütfen, el insaf diyorum, yapmayın demiyorum. Buyurun, görüşün, ama burada açıklama yaptırmayacağım" dedi.



Kısa süreli tartışmanın ardından grup, Sanat Sokağı'na geçerek basın açıklaması yapıp, dağıldı.



Irak'ta 5.7 büyüklüğünde deprem







IRAK, - IRAK'ın, İran sınırında bulunan Hanekin kentinde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.42'de meydana gelen depremin merkez üssünü, Irak'ın Hanekin kenti olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.



Besni'de zincirleme kaza: 7 yaralı



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Haydar Ortancı yönetimindeki 63 YY 203 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Mustafa Yalçındağ yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Savrulan minibüs ise Ferhat Kılınç yönetimindeki 02 DE 351 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan Elmas Ortancı, Ayşegül Ortancı, Bekir Efe Ortancı ve Nadire Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bulduğu gök taşında figürler olduğunu öne sürdü



AYDIN'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti.



Didim'in Fevzipaşa Mahallesi, Sahte Cennet mevkiinde restoran işleten Rumi Çatıkkaş, geçen yıl Eylül ayında sahilde gezerken yerde parlayan taşı gördü. Çatıkkaş, bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 5 taş topladı. 875 gram ile 9 kilogram ağırlığındaki taşlarla ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Üriversite- Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'nda inceleme yaptırdı. Fizik ve yüksek kimya mühendisleri tarafından yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edildi. Bu 26 elementin 20'si dünyada var olan, 6'sı ise dünyada olmayan elementler olduğu belirlenerek raporlandı" dedi.



Meteor taşlarını incelerken özellikle içlerinden birinin dikkatini çektiğini belirten Rumi Çatıkkaş, "Taşı fotoğraflayıp büyüttüğümde üzerinde insan ve hayvan resimlerinin olduğunu fark ettim. Resimli gök taşının tanıdığım amatör fotoğrafçıya da çok sayıda fotoğrafını çektirdim. Fotoğrafları incelediğimizde taşın üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan figürünün olduğunu fark ettik" dedi.



Bu meteor taşının bugüne kadar dünyada bulunan meteor taşlarından farklı olduğunu iddia eden Çatıkkaş, "Farkı üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan fotoğraflarının bulunmasıdır. Bunun ilk olduğunu düşünüyorum. Bu resimli gök taşını dünyadaki bilim adamlarının, müzayedecilerinin, akademisyenlerin ve koleksiyonerlerin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.



Anamuryum'un zirvesinden sahile uçtular



MERSİN'in Anamur ilçesinde bir araya gelen 25 paraşütçü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Anamuryum Antik Kenti'nin zirvesinden uçuş gerçekleştirdi.



Etkinlik sonrası konuşan Anamur Havacılık Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Süleyman Solak, "Dünyanın en genç akrobasi pilotu 15 yaşındaki kardeşimiz Harun Karateke bizi kırmayarak geldi ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dedi. Adrenalin dolu anlar yaşadığını dile getiren Harun Karateke ise "Burada olmak güzel bir mutluluk herkesin uçmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Paraşütçülerin havada sergiledikleri performans büyük beğeni topladı.



Buzlu suda davul-tulum eşliğinde halay çektiler



BULGARİSTAN'ın Kalofer şehrinde 200 yıllık geleneğe sahip 'erkek halayı'nı sürdürmek isteyenler kentin ortasında geçen Tunca nehrine girerek sıfırın altında 8 dereceye düşen dondurucu sokakta davul-tulum eşliğinde 'erkek halayı' çekti.



Bulgaristan'ın Kalofer kentinde 200 yıllık geçmişe sahip olan 'Tunca Nehrin'de erkek halayı geleneği hala yaşatılıyor. Kentin erkekleri her yıl 6 Ocak tarihinde kentin ortasından geçen Tunca nehrinin buzlu sularına girip davul ve tulum eşliğinde halay çekiyor. Bulgaristan'ın sadece bu şehrine has geleneğe göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlanırken, haç nehre atılıp, buzlu sularda onu çıkaranlara bereket, sağlılık ve bol verim getireceğine inanılıyor. Halay öncesi suya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebileceği alan açtı. Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yine yüzlerce Kaloferli erkek Tunca'nın buzlu sularına girip yarım saat boyunca halay çekti.



Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizmi sektörüne de katkı sağladığını ifade etti. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Kalofer ve çevresindeki otelleri doldurduğu ifade edildi. Geleneğin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasına aday olmasından dolayı bu yıl törene UNESCO heyeti de katılarak izledi. Suya giren erkekler, buzlu suda çekilen halayı vücutları için birer dayanıklılık ve cesaret sınaması olarak kabul ederken, bu geleneğin sağlık, bereket ve 'erkekliğin gücünü' simgelediğine inanılıyor.



