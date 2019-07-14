DHA YURT BÜLTENİ - 19

FETHİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Şehit Ağır'ın 4 gün önce memleketinde izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, bugün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Yaylada bulundukları öğrenilen ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak Mevkii'ndeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen ev hanımı anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.

Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın geçen Çarşamba günü izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit Ağır'ın 2 katlı baba evine Türk bayrağı asılırken, Fethiye Belediyesi ise mahalleye taziye çadırı kurdu.

Sedat ÜNAL - Cavit AKGÜN/ FETHİYE (Muğla),

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Gölette ceset bulundu

DENİZLİ'nin Tavas İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balık tutan avcılar, bugün saat 18.00 sıralarında şu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baraj göletinden detaylar

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Savcının cesedi incelemesi

-Cesedin taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZİ,

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İzmir'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına yemek

İZMİR'de, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Yemekte konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, " Şer odakları şunu bilmelidir ki, bu millet genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle daima güçlü olmayı bilmiş ve her kötülük karşısında da dimdik ayakta duran, yarına daha güçlü bakan bir millet olmuştur" dedi.

İzmir Valiliği tarafından, 15 Temmuz şehit ve gazileri adına, kentteki bir otelde (Balçova Termal Otel), şehit yakınları ve gazilere yemek verildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın duasıyla başlayan yemeğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Kısa bir konuşma yapan Vali Erol Ayyıldız, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasını kutlamak için bir araya gelindiğini belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin devamı, devletimizin bekası dua ve temennisiyle bir aradayız. Bu uğurda daha nice canlar verecek ve bu uğurda kanlarını her an akıtmaya hazır olan bir milletle beraber olduğumuzun şuurundayız. 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ahirete intikal edenlere rahmet, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz" dedi.

Ülkemizin son dönemde sağladığı başarı ve ilerlemelerin, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini kaydeden Ayyıldız, şunları söyledi:

"Şer odakları şunu bilmelidir ki, bu millet genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle daima güçlü olmayı bilmiş ve her kötülük karşısında dimdik ayakta duran, yarına daha güçlü bakan bir millet olmuştur. Bu millet, 15 Temmuz gecesi tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek, bu ulvi amacı gerçekleştirmiştir. Bu vatanın birliği ve bütünlüğü için, eşlerini çocuklarını, kardeşlerini, babalarını, en değerli varlıklarını şehit veren aziz şehitlerimizin saygı değer ailelerine sonsuz bir minnetle şükranlarımı sunuyorum. "

Davetliler, Ayyıldız'ın konuşmasının ardından, ilahiler eşliğinde yenilen yemek sonrasında dağıldı. Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi yetkilileri, yemeğin ardından Vali Ayyıldız'a çiçek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan görüntü

Ayyıldız'ın konuşmasından görüntü

Salondan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu

BURSA'da İznik Gölü'nde 10 metre açıkta yüzen kişinin gölün dibinde tarihi eser gördüğünü iddia etmesiyle yetkililer harekete geçti. Dalgıçların yaptığı çalışmayla bölgede mermer blok bulundu.

İznik ilçesi İznik Gölü İnciraltı sahilinde yüzen kişi dalış yaptığı sırada mermer olduğu sanılan iki blok taşı gördü. Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen kişi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yapan Bazilika Arkeolojik Kazı ekibinin dalgıçlarına haber verdi. Dalgıçlar kişinin gösterdiği yerde üzerinde figürler bulunan mermer blok buldu. Ekipler detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.

Görüntü Dökümü:

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-Dalgıçlar gölde arama yaparken

-Detaylar

Süre: 00.32 Boyut: 61 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),