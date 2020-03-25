DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü Kamil Özdeğer (59) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Kamil Özdeğer yönetimindeki 07 ACC 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkı savrularak 10 metre mesafedeki ağaca çarptı. Kazada Özdeğer hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdeğer'i çıkarmak için çalışmalara başladı. Kapıyı kesen ve katlanan otomobilin bazı yerlerini parçalayan itfaiye erleri, Özdeğer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Özdeğer, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI KAZA YERİNE GELDİ

Bu sırada kazanın yaşandığı yere Özdeğer'in oğlu ve yakınları geldi. Özdeğer'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, polis güçlükle sakinleştirdi. Özdeğer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları

-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin ve 1340 adet çeşitli ebatlardaki şişelerde el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathanede kaçak olarak dezenfektan üretilmesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polislerin imalathaneye girmesi

Polislerin ürünleri incelemesi

İmalathanenin üst katına çıkmaları

Varile bakmaları

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Adıyaman'daki camilerden dualar yükseldi

KORONAVİRÜS nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Adıyaman'da da camilerde yatsı ezanı sonrasında dualar edildi.

Ulu Cami'de İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua, tüm camilerden merkezi sistem ile duyuruldu.

Müftü Mehmet Taşçı duasında, "Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsunö ifadeleri kullanıldı.

Dua sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Taşçı, "Adıyaman'da cenabı Allah'a yalvardık dua ettik, niyazlarda bulunduk. Halkımızla beraber yatsı ezanından sonra bu dularımız yapıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Ulu cami

-Ezanın okunması

-Müftü Mehmet Taşçı duası

-Caddeki vatandaşların dua etmesi

-Müftü Mehmet Taşçı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret

KEÇİÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, kendini polis olarak tanıtan M.T.E. tarafından videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen hastaneye gitmek için evinden çıkan Ali İhsan Yavaşça'nın sosyal medyada paylaşılan videosu tepki çekti. Kendini polis olarak tanıtıp, Yavaşçaya tepki çeken davranışlarda bulunan ve çektiği videoyu paylaştığı belirlenen M.T.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.T.E'ye, çıkarıldığı mahkemece 15 gün konuttan çıkmama ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Başkan Altınok, yalnız yaşayan Ali İhsan Yavaşça ve olayın ardından kendisine destek için yanına gelen kızı Handan Çağlayan, damadı Osman Çağlayan, oğlu Alper Yavaşça, gelini Ferdane Yavaşça ve torunları ile sohbet etti. Başkan Altınok, Ali İhsan Yavaşça'ya sağlık probleminin olup olmadığını sordu. Yavaşça, sağlık sorunu olmadığını, Gaziantepli olduğunu, geçmişte lokanta çalıştırdığını ve 3 yıl önce de eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını belirtti. Altınak, "Çok iyi görünüyorsun, Maşallah. Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye bizim sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine bizim ekiplerimiz yerine getirecek" dedi.

Altınok, Yavaşça'ya eldiven, maske ve dezenfekte seti hediye ederken, ihtiyaç durumunda araması için cep telefonu numarasını da verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Altınok'un Ali amca ile konuşması

Belediye ekiplerinin evi temizlemesi

Genel detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,

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