Dha Yurt Bülteni-3

1)YILBAŞINDA 400 BİN GÖREVLİ GÜVENLİK SAĞLAYACAKEMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı kutlamaları sebebiyle Türkiye genelinde 400 bine yakın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

1)YILBAŞINDA 400 BİN GÖREVLİ GÜVENLİK SAĞLAYACAK



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşı kutlamaları sebebiyle Türkiye genelinde 400 bine yakın emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi. Uzunkaya, emniyet müdüründen yeni atanan polise kadar herkesin sokakta olacağını söyledi. Bugün sabah saatlerinde Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Celal Uzankaya, yılbaşında alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunkaya, "300 bin polisimiz var, en az 150 bini sokakta olacak. Jandarmanın 240 bin civarında personelinin en az yarısı sokakta olacak. Bu demektir ki, sahil güvenlik, emniyet, jandanrmadan 400 bine yakın bir personel 24 saatlik zaman dilimi içinde güvenlik hizmeti verecek" diye konuştu. Emniyet teşkilatının 81 ilde emniyet müdüründen yeni atanmış polis memuruna kadar sokakta olacağını ifade eden Uzkunkaya şunları söyledi. "Özellikle yılbaşı nedeniyle bir takım terör örgütlerinin, toplumu germek, huzursuzluk yaratmak isteyen terör örgütlerinin yılbaşından mülhem bir takım hareketlilik içerisine, eylemlere tevessül ettiklerini edebildiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak, rahatını kaçıracak, gerek evlerinde, gerek sokaklarda gerek eğlence mekanlarında yaşamlarını çok rahatlıkla güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla her zamankinden daha artı donatılmış bir güvenlik konseptiyle Türkiye genelinde tüm arkadaşlarımız görevde olacak. Sadece emniyet değil, kardeş teşkilatımız jandarma da sahil güvenlik teşkkilatı da yani karada, denizde, sahilde aynı düzeyde aynı anlayışta görev yapacağı gün olacak."



2019'un 2018'den daha huzurlu, müreffeh, daha güzelliklerin yaşandığı bir bölgeyi bir ülkeyi, bir coğrafyayı bir dünyayı insanların hizmetine sunmasını dileyen Uzunkaya, Erzurum'da olmasını ise "Erzurum'la kan bağmı var. Ben Kardadenizli'yim. Soy kötüğümüzün yüz yıllar ötesinden Erzurum üzeri Rize ve Karadeniz'e geçmiş olan bir yapısı var. Dolayısıyla Erzurum'un artı bir farklı durumu var" diyerek açıkladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ziyaretinden sonra Polis Mektebi'nin mezuniyet törenine katılacak.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Emniyet Genel Müdürünün valilik binasına gelmesi



-Vali Okay Memiş'in Celal Uzunkayayı karşılaması



-Valilik şeref defterini imzalaması



-Celal Uzunkayanın konuşması



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 03.47 BOYUT: 423 MB



====================================================



2)YILDIZ DAĞI'NDA KAYAK VE EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDILAR



TÜRKİYE'nin en yeni kayak merkezleri arasında yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, bu hafta sonu en hareketli günlerini yaşadı. Merkeze, çevre illerden çok sayıda kayak sever akın etti. Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanarak, 2015 yılında hizmete giren Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kısa sürede bölgenin en çok ilgi gören kayak merkezi konumuna yükseldi. Kent merkezine 58 kilometre mesafede bulunan, Yozgat, Tokat, Amasya gibi şehirlere de hizmet vermeyi amaçlayan merkez, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu başta Tokat olmak üzere çevre illerden çok sayıda öğrenci grubu, merkeze geldi. Farklı pistleri ile hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hizmet veren merkeze gelenler, müzik eşliğinde saatlerce eğlenme fırsatı buldu. Çoğunluğu üniversiteli öğrencilerden oluşan gruplar, çeşitli yarışmalar ile de keyifli anlar yaşadı. Bazıları teleferik ile zirve gezintisi yaparken bazıları da kızak pistine akın etti. Binlerce kişi merkezde kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Kızak kiralama yerlerinde uzun kuyruklar oluştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Kayak merkezindeki yoğunluğun görüntüsü



-Müzik eşliğinde oynayan grup



-Kartopu oynayanlar



-Kızak ve kayaklarla kayanlar



-Çuval ve sırtta kız arkadaş taşıma yarışmalarından görüntü



-Detaylar



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,



(520 mb)



==================================================



3)SICAK SU ŞELALESİ SOĞUKTAN DONDU



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 800 metre derinlikten çıkan termal sıcak suyun aktığı yapay şelale dondu.



Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen hafta yağan karla birlikte sıfırın altına inen sıcaklıklar nedeniyle kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu. 'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60- 62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su kayaların üzerinden akarken dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buharların çıktığı şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kaplıcaya gelen tatilciler donan şelaleyle birlikte hatıra fotoğrafı ve özçekim yaptı.



İstanbul'dan tatil için gelen İlyas Ergün, donan şelalede özçekim yaparken, "Şelalenin yeraltından çıkan sıcak suları hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düşmesiyle birlikte donmuş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş. Biz de bunları değerlendirmek açısından özçekim yaptık. İleride bir anı kalsın" dedi.



Yalova'dan gelen Nurettin Yılmaz da "Bu şelalenin sarkıtları oluşması buraya ayrı bir güzellik katmış. Gece baktığımda hava sıcaklığı eksi 12 derece diyordu. Sabah baktığımda ise eksi 6 diyordu. Tabii bu soğuk hava şelalede sarkıtları meydana getirmiş. Güzel bir görüntü olmuş. Aynı zamanda sıcak ve soğuğun bir arada olmasına neden oluyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Donan şelaleden detay



Sıcak su buharından detay



Donan sıcak suyun oluşturduğu sarkıtlar yakın görüntü



İstanbul'dan tatil için gelen İlyas Ergün özçekim yaparken



RÖP 1: İlyas Ergün



Şelalede sıcak su akarken yakın ve sarkıtlardan görüntü



RÖP 2: Nurettin Yılmaz (Yalova'dan tatil için kaplıcaya gelen vatandaş)



Şelaleyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren tatilcilerin görüntüsü



Şifa Şelalesi'nde donarak oluşan sarkıt



Donmayan kısımda sıcak su akarken detay



226 MB/// 02.02"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



=================================================



4)BİR TARAFTA TERMAL HAVUZ, BİR TARAFTA KAR KEYFİ



AFYONKARAHİSAR'ın kaplıcalarıyla ünlü Sandıklı ilçesinde hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düşerken, termal otellere gelen tatilciler, karla kaplı açık havuzlarda 35 derecelik sıcak suya girmenin keyfini yaşadı. Sandıklı merkez ve köylerinde etkili olan kar yağışı Hüdai Kaplıcalarındaki otellere gelen tatilcilere yaradı. Kaplıca bölgesi kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, yerli ve yabancı tatilciler, kenarında kar birikintileri oluşan açık havadaki termal sıcak havuzlarında yüzmenin keyfini yaşadı. Termal havuza giren tatilciler zaman zaman havuzdan çıkarak kenardaki kar birikintilerinin üzerine yatıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü sırada 35 derece sıcaklıktaki açık termal havuzlarda yüzen tatilciler iki mevsimi bira arada yaşadı. Ankara'dan tatile gelen Ali Alyüz, "Bir tarafta termal havuz bir tarafta kar. Bu güzellik anlatılmaz yaşanır. Yok böyle bir şey, harika. Çok rahatladım. Böyle sanki nefes aldım" dedi.



Denizli'den gelen Lütuf İnaç, imkanı olan herkese bu eğlenceyi ve keyfi yaşamasını tavsiye ederek, "Süper bir duygu, her iki mevsimi de bir arada yaşıyoruz. Çok güzel bir atmosfer. İnsanı çok zinde yapıyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.



Termal otelin Genel Müdürü Abid Dedebek de şöyle dedi:



"Aktivitelerimizden biri de bir tarafta kar bir tarafta açık termal havuzda insanların mutlu bir şekilde tatillerini geçirmesi. Bize dönüşleri de çok iyi oluyor. Tabii ki kar bekliyoruz. İnşallah sömestirde kar yağar. Yurt dışında misafirlerimiz var. Onlar bize ayrı bir haz veriyor. Çünkü bizim yurt dışında da tanıtılmamız gerekiyor. Eminim ki misafirlerimiz bizi yurt dışında konuşacaktır. Bu bölgede karın altında havuza girmek, termal keyif yapmak misafirlerimizi çok memnun ediyor."



Görüntü Dökümü



--------------



Kar ve açık hava termal havuz birlikte görüntü



Bir yanda termal havuza giren tatilciler bir yanda kara giren ve kar üzerine yatan tatilci görüntü



Kara giren tatilci kardan çıkarak termal havuza girerken görüntü



Kara giren tatilciler görüntü



Kar üzerinde arkalarında termal havuz ile hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler görüntü



RÖP1: Ali Alyüz (Ankara'dan gelen tatilci)



Kara girerek karla oynayan daha sonra termal havuza atlayan tatilci görüntü



RÖP2: Lütuf İnaç (Denizli'den gelen tatilci)



RÖP3: Abid Dedebek (May Termal Otel Müdürü)



354 MB///03.12"



Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),



====================================================



5)TURİSTLER YAT TURUNA ÇIKIP, DENİZE GİRDİ



TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'nın Demre ilçesine tatile gelen turistler, güneşli havada yat turuna çıkıp, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.Demre'ye gelen turistler ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı'ndan ve Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıktı. Masmavi denizde, güneşli bir havada tura çıkan turistler Kekova'daki Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni gezdi. Yat üstünden bolca fotoğraf ve video çekerek gezilerini ölümsüzleştiren turistler, Batık Kent'te yatın aynalı bölümünden su altındaki tarihi gözlemledi. Kekova Koyu'nda gelip geçen irili ufaklı tekneler yaz mevsimini andıran havada yol aldı.Kekova'daki yazdan kalma güneşli günde Rus turistler yatın yüzme molası vermesini istedi. Kekova'nın masmavi koyunda hava sıcaklığının 17 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu günde yatlardan atlayan turistler kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. 11 yaşındaki İgor Stepko, denizde yaklaşık yarım saat yüzerken, "Çok sevinçliyim. Denizde yüzmek benim için harikaydı. Su çok güzeldi, mutluyum" dedi.Denizin tadını çıkaran Zuev Nikolai, "Eşimle birlikte Moskova'dan tatile geldim. Kış ortasında hava, deniz çok güzeldi. Şu anda Rusya'da sıcaklık gündüz bile eksi derecelerde. Burada kışın yüzmek benim için harikaydı. Korkmayın, Türkiye'ye gelin. Kışın bile yüzmenin tadını çıkarın" diye konuştu.Kış ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşayan Dmitriy Popov da şöyle dedi: "Bütün dünyayı gezdim. Türkiye gibi başka bir ülke yok. Türkiye harika bir ülke. Aralık ayı içinde yüzmek benim için hayaldi. Denizi, tarihi ve doğasıyla Demre çok güzel bir yer. Herkese bu turu tavsiye ediyorum. Burada yaşayacakları, görecekleri çok şey var."



Görüntü Dökümü



------------------



Yatın önünde ve içinde turistler



Batık Kent'te yatla birlikte kent görüntüleri



Yatın içinde suyun altına bakanlar



Gelip geçen tekneler



Simena Antik Kenti önünde bölümler



Yüzme görüntüleri



Röportajlar



209 MB/// 06.34"



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),



=====================================================



6)TEHLİKELİ KAYAK



NİĞDE'nin Bor ilçesinde çocuklar otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Bor ilçesinde 2 çocuk, hareket halindeki otomobilin arkasına bağladıkları halata tutunarak kaydı. Yoldan geçen araçlara rağmen çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledi.



Görüntü dökümü



-----------------------------



-Çocukların aracın arkasına bağladıkları halat ile kayması



Süre: 53" Boyut: 98 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



=====================================================



7)DALINDAN MANDALİNA KOPARMANIN KEYFİNİ YAŞATAN FESTİVAL



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'ne katılanlar, mandalinayı dalından koparıp yemenin keyfini yaşadı. Bodrum Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Bitez Turistik İşletmeler Derneği (BİDER) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen ve iki gün süren festival, sona erdi. Bitez Mahallesi Köy İçi Mevkisi'nde düzenlenen festivalde üreticiler ve sivil toplum kuruluşları, açtıkları stantlarda mandalina ve mandalinadan üretilen ürünleri beğeniye sundu. Mandalina dışında yöresel otlardan hazırlanan yiyecekler de festivalde yer aldı. Mandalina bahçelerinin korunması, inşaata açılmaması vurgusunun yapıldığı festivalde mandalina bahçesinde büyüdüğünü söyleyen Reyhan Bayındır Gönenç, "Çocukluğum Bodrum'da geçti. Mandalina bahçesinin içinde büyüdüm. Çok defa hasada katıldım. Bu yüzden bugün biraz içim burkuldu. Umarım bu bir başlangıç olur, umarım kalan bahçelerimiz korunur" dedi. Hasada katılan Hamiyet Umar ise "Marketten mandalinayı almakla buradan toplamak arasında çok büyük fark var. Ağaçtan toplarken 1-2 tane de atıştırdık. Çok mutlu olduk" dedi.



Festival, gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam sona erdi.



Görüntü Dökümü



-----------------



Festival alanından görüntü



Hasada katılanlarla röp.



Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),



================================================



8)DÜZCE'DE SİLAHLI BAKKAL SOYGUNU



DÜZCE'de girdiği bir bakkaldan önce veresiye sigara isteyen kişi olumsuz yanıt alınca ayrıldığı bakkala bu kez silah ve bıçakla gelerek sigaraları alıp kaçtı. Şahıs market etrafında görülünce polise ekipleri tarafından yakalandı.



Olay sabah saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde E.K adlı kişi bakkal dükkanını açtı. Nahit Kılıçarslan adli kişi bakkala girerek E.K'dan veresiye sigara istedi. Ret cevabı alan şahıs bu kez aynı bakkala elinde silah ve bıçakla gelerek bu kez para ve sigaraları istedi. E.K kasada para olmadığını söyleyince, sigaraları alan Nahit Kılıçarslan kaçarak uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bakkalda inceleme yaparken, şahsın bakkalın karşısında gözetleme yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri silahlarını çekerek şahsı bir evin bahçesinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Sabah oğlunun bakkalı açtığını söyleyen Taner Karslıoğlu "Benim çocuk marketi açıyor. Evsiz ve sokaklarda yattığını öğrendiğimiz bu şahıs gelip veresiye sigara istiyor. Çocuk veresiye sigara vermiyor. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. Silah ve bıçak çekerek paraları istiyor. Çocuk paraları kasada sakladığı için göremiyor. Bu kez poşete ne kadar sigara varsa doldur diyor. Sonra havaya iki el ateş edip kaçıyor. dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Şahıs kaçarken görüntü



-Şahsa polislerin silah çekerken görüntüsü



-Şahsın göz altına alınırken görüntüsü



-Şahsın cebinden silahı alınırken görüntüsü



-Taner Karslıoğlu ile röp ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



==================================================







9)KUMLUCA'DA DEVE GÜREŞLERİ YAPILDI



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri gerçekleştirildi.



Geleneksel Kumluca Deve Güreşleri, Karatepe Stadı'nda yapıldı. Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla ve Akdeniz bölgesinden 120 güreş devesi, Kumluca Belediyesi Kültür ve Spor Tesisleri yararına güreşti. Güreşleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaymakam Hakkı Uzun, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, 2019 yılı Kumluca Deve Güreşleri Ağası Osman Öcal, daire amirleri, çok sayıda güreş sever katıldı.



Güreşlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası, Kumluca Belediye Başkanlığı Kupası, Kaymakamlık Kupası, Güreş Ağalığı Kupası, Kumluca Komisyoncular Derneği Kupası, Kumluca Deveciler Derneği Kupası, Tertip Komitesi Kupası, Kumluca Deve Güreşi Kupası güreşleri yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'na güreşen deve sahiplerine kupasını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Örf, adet ve geleneklerimize sahip çıktığımız önemli bir gündeyiz. Ecdadımızın yüz yıllardır ortaya koymuş olduğu bu Yörük kültürü bizim öz kültürümüzdür. O yüzden her zaman sahip çıkıyoruz. Sahip çıktık, sahip çıkacağız. Bir taraftan kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bir taraftan da Kumluca'nın alt yapı sorunlarını çözüyoruz" dedi.



Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş da "Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 13. deve güreşlerini düzenliyoruz. Bugün hava güzel, seyirci güzel, çok güzel güreşler oldu. Deve güreşlerini yaşatmak istiyoruz. Deve güreşleri Yörük kültürüdür. Yörük güreşlerimize sahip çıkmak için deve güreşlerimizi yapmaktayız. Güreşlere ilgi olunca halk güreşlerin devamını istiyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------



Güreşlerden görüntüler



İzleyicilerden detaylar



HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),



=====================================================



10)MADDİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE YEREL LİGDE MÜCADELE EDİYORLAR



BURDUR Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı maddi destek olmaması ve Burdur'da yerel lig bulunmaması nedeniyle Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor. Sporcular her hafta salı ve perşembe günü 120 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidip maç yapıp, dönüyor. Kadınlar Bölgesel Amatör Ligi'nde 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamayınca Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulüp, başvurusunun kabul edilmesinin ardından Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, hafta sonları ise yaklaşık 120 kilometredeki uzaklıktaki Antalya'da oynayacakları maçlara Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin desteğiyle gidebiliyor.



'BU YIL KATILAMADIK'



Antrenör İsmail Davaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadınlar Basketbol Bölgesel Amatör Ligi'ne katılamadıklarını belirterek, "Son iki yıldır mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl katılamadık. Federasyonun şartları ağır geldi. Elimizde çok iyi yetişmiş 2003 ve 2004 jenerasyonu sporcular var. Bölgesel Lig'e katılamayınca Burdur'da da Kadınlar Ligi oluşmayınca Antalya Yerel Ligi'nde mücadele etmek için Basketbol Federasyonu'na başvurduk. Antalya yerel liginde U-16 ve U-18 kategorisinde mücadele ediyoruz. U-16 takımıyla başarılı bir çizgi yakaladık. 10 takımlı ligde şu anda üçüncü sıradayız ve büyük ihtimalle Antalya birinciliği için play-off oynayacağız. U-18 Ligi'nde mücadele yeni başladı" dedi.



'DESTEK BEKLİYORUZ'



Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran İsmail Davaz, "Basketbol severlerden destek bekliyoruz. Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım şu anda Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, play-off oynayacak bir takım oluşturacağız. Bunun da alt yapısı hazır" diye konuştu.



Gölhisar ilçesinde görev yaptığını, her salı ve perşembe günü oyuncularına antrenman yaptırmak için Burdur'a geldiğini aktaran İsmail Davaz, hafta sonları da maç için Antalya'ya gittiklerini vurguladı.



Görüntü Dökümü



------------------



Antrenmandan detay



İsmail Davaz'la röp



Antrenmandan detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



===============================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu

MasterChef Yarışmacısı Tuğçe Sökesoğlu, Reyting Rekortmeni Dizide Rol Aldı

Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı