DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

EGE Bölgesi'ne yönelik uyarıda bulunan meteoroloji yetkilileri, 27 Aralık Pazar gününe kadar sürecek kuvvetli lodos nedeniyle olası soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hızı 70 kilometreyi aşabilecek şiddetli rüz gara karşı uyardı. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen kuvvetli lodosun, 27 Aralık Pazar gününe kadar bölgede olumsuzluk yaratabileceği ifade edildi.

"SOBA YAKARKEN ÇÖP VE LASTİK YAKMAYIN"Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, lodosa karşı vatandaşı uyararak, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre lodos beklenmektedir. Lodosla ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bir de soba yakarken, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Lodos hava sıcaklığını artırdığı için, bacalarda çekim gücünü azaltıyor. Lodos nedeniyle geri tepmeler hem de baca gazıyla sıcaklığın arasındaki denge nedeniyle sızmalar oluyor. Bunlar sobanın çatlaklarından bir şekilde sızıyor. Oda içerisinde karbonmonoksit gazı oluşuyor. Buda zehirlenmelere neden olmaktadır. Bunun için havalandırma çok önemlidir. Uyurken özellikle sobaya kömür atmamak gerekiyor. Mümkünse o odada uyumamak gerekiyor. Bunlar kadar önemli bir şey daha var oda baca temizliğidir. Kış ayları geçtikten sonra haziran veya eylül aylarında bacaların temizlenmesi gerekiyor. Menfezlerin ise tıkanmaması gerekiyor. Bunlar bacanın çekim gücünü artırdığı için büyük ölçüde fayda sağlıyor. Ayrıca lastik gibi şeylerin sobada yakılmaması gerekiyor" dedi.DOĞRU SOBA NASIL KURULMALIDenizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı ise, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kurulurken yapılan ölümcül hataları sıraladı. Murat Başlı, fazla ısı sağlamak için oda içinde birden fazla dirsek ile uzun boru döşemenin ve baca tıkanıklığının en ölümcül hatalar olduğunu söyledi. Bir evde doğru soba kurulumunu uygulamalı olarak gösteren Başlı, "Sobanın yanında yanabilecek herhangi bir eşya olmamalı, altına da ısı yayacağından dolayı mermer ya da taş gibi malzeme konulmalıdır. Ahşap ya da yanıcı madde koymak yangına neden olabilir. Soba yanarken içinde biriken karbonmonoksit gazını dışarıya atmak için boru tertibatı en fazla sobadan bacaya kadar dikine 2 boy, yatay 2 boy ve bir dirsek olacak şekilde takılmalıdır. En güvenli olan boru uzunluğu bu şekildedir. Gazı rahat bir şekilde dışarıya atar" dedi. Evde bir odaya ısı sağlamak amacıyla uzun boru döşemenin en ölümcül hatalardan biri olduğunu konusunda uyaran Başlı, "Sobayı tutuşturmak amacıyla içine yanıcı madde atarak yakmaya çalışmak kişiye hayati zarar verebilir. Önce parlama yapar ardından da yangın çıkarabilir. Kutusuyla sobanın içine atılırsa patlama da yaşanabilir. Ellerde ve yüzlerde ciddi yanıklar oluşur. Sobayı küçük gazete kağıtları ve çırayla tutuşturmak en sağlıklısıdır. Şiddetli rüzgarlarda soba kontrollü yakıldıktan sonra uyumadan önce kesinlikle kömür atılmamalıdır. Tamamen tutuştuktan sonra rüzgarın da etkisiyle ters akım dediğimiz geri tepme yaşanmaması için baca ve altı kapatılmalıdır" dedi.DENİZCİLER UYARILDI, GEMİLER BAĞLANDIMeteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı vermesi üzerine İzmir'in Foça İlçesi'nde denizciler ve vatandaşlar uyarıldı. Denizdeki teknelerin gerekli tedbirleri alması, vatandaşların ev ve çevrelerinde yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise lodoslu hava nedeniyle tekneler, halatlarla sahile demirlendi. Bodrum'da az sayıdaki turist, sahillerde kumda yürüyüş yaparken bazıları güvercinlere yem vererek besledi.

AYDIN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Apartman bacalarından görüntü;Çevre ve Şehircilik Aydın İl Müdürü Mehmet Taha Al röp.Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

DENİZLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yanan soba detayı ve baca duman görüntüDenizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı soba kurulumu ve açıklama

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, DHA)

BODRUM GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Teknelerin halatlarla bağlanmasıTuristler görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

FOÇA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFoça Demokrasi Meydanı ve Liman çevresinden görüntüRüzgarlı sahiller ve teknelerden görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Kartalkaya'da kısıtlama nedeniyle pistler boş kaldı, kayak için gelenler geri döndü

BOLU,- BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pistler kayak yapmaya kapatıldı. Kayak yapmak için gelen tatilciler, kayak yapmanın yasak olduğunu öğrenince otelden ayrıldı.2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da dün itibariyle kayak sezonu açıldı. Ancak dün kayak için otele giriş yapan tatilciler, bugün sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kayak yapamadı. Sabah saatlerinde Kartalkaya'ya gelen jandarma ekipleri, otel yetkililerini kayak yapmanın yasak olduğu konusunda uyardı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistler boş kaldı. Pistlerde bulunan teleski ve telesiyejler de boş şekilde çalıştı. Kayak tatili için dün gece otele giriş yapan tatilciler, bugün yasakla birlikte kayak yapamayınca tepki gösterdi. Kısıtlamanın kayak merkezlerindeki pistleri kapsamadığını sanan tatilciler ve otelciler arasında tartışma yaşandı. Bazı tatilciler, kayak yasak olduğu için otel rezervasyonlarını iptal ederek geri döndü. Otel işletmecileri de kayak yasağının son anda kendilerine bildirildiğini ve bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.Kartalkaya'da 2 oteli bulunan bir otel grubunun bölge müdürü Yusuf Avcı, "Bize dün akşam üzeri böyle bir genelgenin olduğu, kayak pistlerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının içinde sayılarak yasak olduğu son dakikada öğrendik. Önceden yabancı kayabilir ama yerli kayamaz denildi. Sonra tekrar bir telefon geldi. Yabancılar da kaymayacak denildi. Biz de ciddi anlamda zor durumda kaldık. Yasaklara uymak bizim de hassasiyetimizdir. Bugün pistleri açmadık. Yarın açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Kış otelleri müşterisi hafta sonu oluyor. Hafta içi insanların işi olduğu için kimse gelmiyor. Pistler de bizim tahsisli alanımız olduğu için karlamayla açtık sezonu ve misafirlerimiz de buna göre rezervasyon yaparak geldi. Sabah kayak yapacakları sırada yasak var çıkamazsınız dediğimizde tepki aldık. Bunun çözüleceğine inanıyorum. Burada ciddi bir istihdam var. İstihdamın dışında yurtdışından gelen misafirler var." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Boş pistler-Otel Müdürü Yusuf Avcı ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK

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Belediye hoparlöründen 'cenazeye katılmayın' anonsu

IĞDIR 23'üncü dönem AK Parti Milletvekili Ali Güner'in ağabeyi Yusuf Güner (70), Ankara'da vefat etti. Iğdır'da toprağa verilecek Güner'in cenazesi için belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşların pandemi sebebiyle cenaze töreni ve taziyeye katılmamaları istendi.

Bir süreden beri rahatsızlığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Yusuf Güner, bugün hayatını kaybetti. Güner'in cenazesi bugün saat 15.30'de uçakla Iğdır'a getirilerek kılınacak namaz sonrası Aralık ilçesine bağlı Aratan köyünde toprağa verilecek. Iğdır Belediyesi'nden cenaze ve taziye konusunda vatandaşlar uyarıldı. Belediye hoporlöründen yapılan anonsta Iğdır 23'üncü dönem Milletvekili Ali Güner'in ağabeyi Yusuf Güner'in 24 Aralık'ta vefat ettiği belirtilerek; "Cenaze 26 Aralık günü Ankara'dan uçakla Iğdır'a getirilecektir. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği vatandaşlarımızın cenaze törenine ve taziyeye katılmamaları, taziye dileklerini telefonla bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kent merkezinde anons yapılması-Iğdır Belediyesinin görüntüsü-Ölen Yusuf Güner'in görüntüsü

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Öğrencilere kitap okuduğu süre kadar bilgisayar oyunu ödülü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla uygulanan 'Oku Oyna' projesi kapsamında, çocuklar, kütüphanede kitap okudukları süre kadar bilgisayar oyunu oynayabiliyor.

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın girişimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Silopi Gençlik Merkezi'ndeki Z Kütüphanesi'nde 'Oku Oyna' projesi hayata geçirildi. 3 bin kitap ve 8 bilgisayarın bulunduğu kütüphanede, öğrenciler kitap okumalarının ardından görevli eğitmenlerin gözetiminde, kitap okudukları süre kadar bilgisayar oyunu oynayabiliyor.

Silopi Gençlik Merkezi'nde göreli spor eğitmeni Necmettin Üce, amaçlarının çocuklara kitap sevgisi aşılamak olduğunu ifade ederek, "Kütüphanemiz çocuklarımız ve gençlerimiz için kitap okuma yeri olarak tasarlanmıştır. Kütüphanemizde yaklaşık 3 bin kitap ve 8 bilgisayar bulunuyor. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için 'Oku Oyna' adı altında uyguladığımız projede, çocuklarımız kitap okudukları süre boyunca oyun oynama imkana sahip oluyor" dedi.

Çocuklar da kendilerine sunulan bu imkandan dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.