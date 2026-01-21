Didim, Yelken Ligi\'ne Ev Sahipliği Yapacak

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Didim'de Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etapları gerçekleştirilecek. Yarışların 3. ayak etabının ardından milli takım sporcu seçmeleri yapılacak, hemen sonrasında ise milli takım kampı düzenlenecek. Ulusal ölçekte sporcuları ve yelken tutkunlarını bir araya getirecek bu önemli organizasyon, Didim'in spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına güçlü bir katkı sağlayacak. Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye Şampiyonası (3. Ayak Ilca) 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca program kapsamında 21-25 Şubat 2026 tarihinde 2. Ayak IQ Foil ve 9-13 Mart 2026 tarihinde 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları gerçekleştirilecek. - AYDIN