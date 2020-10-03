Diego Perotti, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti. Bugün saat 14.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Perotti, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:22 - Kaynak: İHA
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