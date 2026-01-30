DIGI4AGE Projesi ADİM Ağına Katıldı

Boğaziçi Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "DIGI4AGE" projesi, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) ağına katılmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde koordine edilen, Dijital Avrupa Programı (DAP) kapsamında desteklenen ADİM ekosistemine dahil olan projeyle Türkiye'nin dijital kapasitesini Avrupa'yla daha güçlü bir zeminde buluşturma hedefleniyor.

Geçen yıl ADİM'ler için açılan çağrı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, aralarında Boğaziçi Üniversitesinin de bulunduğu 3 yeni merkez daha ağa kabul edildi.

"Önce dene, sonra yatırım yap" yaklaşımıyla faaliyet gösteren ADİM'ler, test ve pilot uygulama imkanları, eğitim ve beceri geliştirme programları, finansmana erişim danışmanlığı ve Avrupa çapında işbirliği ağlarına erişim gibi kapsamlı destekler sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonundaki "DIGI4AGE" projesinin ADİM ağına katılması, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversite olarak dijital dönüşümü yalnızca teknolojik bir ilerleme alanı değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten stratejik bir sorumluluk olarak ele aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. İnci, projenin üniversitenin bilgi birikimini ulusal ve uluslararası ölçekte uygulamaya dönük çözümlerle buluşturma vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu kaydetti.

Proje, Boğaziçi Üniversitesi Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi (Boğaziçi HTTM) bünyesinde, akademi, sanayi, kamu ve girişimcilik alanlarından paydaşların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Üniversite, projenin ADİM ekosistemine dahil edilmesiyle Türkiye'nin dijital yetkinliklerinin gelişimine ve Avrupa ile daha entegre bir inovasyon ekosisteminin oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.