'Digiturk'ün talepleri ile ilgili bir kurul kurduk'
1 saat önce
TFF Başkanı Özdemir, Digiturk'ün taleplerine dair, "Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58
TFF Başkanı Özdemir, Digiturk
'ün taleplerine dair, "Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız." dedi.
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