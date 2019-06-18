Son Dakika Haberleri: 'Digiturk'ün talepleri ile ilgili bir kurul kurduk'
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'Digiturk'ün talepleri ile ilgili bir kurul kurduk'

1 saat önce

TFF Başkanı Özdemir, Digiturk'ün taleplerine dair, "Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar.

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TFF Başkanı Özdemir, Digiturk'ün taleplerine dair, "Bununla ilgili bir kurul kurduk. O arkadaşlarımız da çalışmalara başlayacaklar. En kısa sürede onların istekleri doğrultusunda veya ne yapabileceğimiz konusunda bir karar alacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 
Türkiye Futbol Federasyonu, Digiturk, Ekonomi
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