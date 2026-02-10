DİKA Toplantısı Siirt\'te Gerçekleşti

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te yapıldı.

Dönem Başkanı Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Batman Valisi Ekrem Canalp, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Kızılkaya, konuşmasında, bu yılın ilk yönetim kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda, 2025'te başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, toplam yatırım değeri 2 milyar 600 milyon lira olan 8 projeye dair değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Kızılkaya, "Bu projeler, bölgesel kalkınmamıza önemli katkılar sağlamakta olup, özel sektörün bu alandaki yerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 2026 yılı için belirlediğimiz yatırım konuları ise yerel kalkınma hamlemizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. " dedi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Siirt için 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, asgari 1000 küçükbaş entegre et ve süt hayvancılığı yatırımı, asgari 2 bin ton sert kabuklu meyve (Siirt fıstığı) ürünleri lisanslı depo ile entegre bal ve arı ürünleri üretimi konularının öncelikli yatırım konuları olarak belirlendiğini bildiren Kızılkaya, bu yatırımların Siirt'in kalkınmasında stratejik öneme sahip olduğunu ve kentin hem ekonomik hem sosyal yapısında önemli iyileşmeler sağlayacağını anlattı.

Kızılkaya, yatırımcıları, Siirt'e yatırım yapmaya davet ederek, bu fırsatların değerlendirileceği bir dönemin başladığını dile getirdi.

DİKA'nın 2026 yılı temasının "Anadoludakiler" olarak belirlendiğini kaydeden Kızılkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişim, bölgesel kültürel mirasımızı koruyarak, sürdürülebilir üretim ve yerel ekonomi ile kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 'Anadoludakiler' teması, bereketin, birikimin ve becerinin birleştiği yöresel ürünlerimizin korunmasını, üretiminin devamlılığını ve ulusal ile uluslararası arenada tanıtımını hedeflemektedir. Bu kapsamda, DİKA olarak bölgedeki yöresel ürünlerin tescil ve tanıtım çalışmalarına özel bir önem vereceğiz. Bunun yanında, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında mevcut işletmelere yönelik başvuru süreci tamamlanmış olup, 104 başvuru alınmıştır. Bu projeler, bölgedeki mevcut işletmelerin çevresel sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemekte olup, ekonomimize yeşil dönüşüm alanında önemli bir katkı sağlamaktadır."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.