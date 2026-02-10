Dim Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dim Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi

Dim Barajı\'nda Kontrollü Su Tahliyesi
10.02.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da Dim Barajı doluluk oranı artınca kontrollü su tahliyesine başlandı. Tedbir alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde baraj havzasına düşen yağışların artmasıyla Dim Barajı tam doluluğa ulaşırken, barajda kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle barajı besleyen sularda ciddi debi artışı yaşandığını ifade etti.

Su seviyesinin güvenli sınırlar içinde tutulması için Dim Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandığını aktaran Öztürk, "Yağışların etkisiyle barajda doluluk ciddi bir noktaya geldi. Yağışların daha da artması durumunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelmemek için dip savak dediğimiz yerden su akışı başladı." dedi.

Öztürk, dip savak ile kontrolsüz su taşımanın önüne geçildiğini belirterek, "Yağışlar olduğu sürece dip savakta boşaltma olacaktır. Ciddi noktalara gelen doluluk oranı nedeniyle tedbir alınması gereken bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kontrollü su uyarısı nedeniyle Dim Çayı üzerinde bulunan işletmeler su baskını yaşamamak için önlemler aldı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Alanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dim Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:11:02. #7.11#
SON DAKİKA: Dim Barajı'nda Kontrollü Su Tahliyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.