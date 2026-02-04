Dip Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
Dip Tarama Yönetmeliğinde Değişiklik

04.02.2026 15:45
Yeni yönetmelik, dip tarama malzemesinin tehlikelilik özelliklerini belirlemeyi esas alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, faydalı kullanımı planlanan dip tarama malzemesinin tehlikelilik özelliğinin belirlenmesi esas olacak.

Dip tarama malzemesinin karakterizasyonunun yapılabilmesi için tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesinde Atık Yönetimi Yönetmeliğinde verilen tehlikelilik özellikleri ve sınır değerler kullanılacak.

Analizler için Yönetmelikte belirtilen sayıda numune alınacak. Analizlerin sınır değerin üzerinde çıkması, tehlikelilik özelliğinin giderilememesi, denize boşaltım veya faydalı kullanım seçeneklerinin bulunmaması veya bu seçeneklerin uygun bulunmaması durumunda malzeme atık olarak tanımlanacak ve Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca yönetilecek.

Faydalı kullanım amacıyla karaya çıkarılan dip tarama malzemesi ile ilgili yapılması gereken işlemler, gerekli çevresel tedbirler ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınarak, çevresel yönetim planında belirtilmiş olması kaydı ile onaylı çevresel yönetim planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Yönetmelik kapsamında faydalı kullanımı uygun görülen malzeme, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış araçlarla taşınacak. Taşınma sırasında, Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanmayacak.

Kurumsal akademik rapor hazırlanacak

Yönetmelikte, dip tarama malzemesinin faydalı kullanım seçeneklerini gösteren tabloda belirtilen faydalı kullanım seçeneklerinden herhangi birinin tercih edilmesi halinde bu kullanımın ilgili mevzuat kriterlerini sağlaması koşuluyla üniversitelerin ilgili bölümlerince kurumsal akademik rapor hazırlanacak.

Kurumsal akademik raporda, malzemenin kullanma seçeneği, faydalı kullanım öncesi ön işlem gerekip gerekmediği, gerekmesi durumunda yapılacaklar ile alınması gereken çevresel tedbirler, uyulması gereken mevzuat hükümleri, malzemenin karaya çıkarıldığı ve geçici bekletildiği alanın özellikleri, bu alan için alınması gereken tedbirler ile uyulması gereken mevzuat hükümleri yer alacak.

Faydalı kullanım seçeneklerinden herhangi birinin tercih edilmesi halinde hazırlanan kurumsal akademik rapor ile faydalı kullanım seçeneğine uygunluğuna dair ilgili kurum/kuruluştan alınacak izin/onay yazısı, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planına ilave edilecek.???????

Taranacak alandan alınacak numune sayısını gösteren tablodaki "Faydalı kullanım için alınması gereken sondaj numunesi sayısı" ibaresi, "Tehlikelilik analizi ile faydalı kullanım için alınması gereken sondaj numunesi sayısı" olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yer alan "Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı Formatı"ndaki Genel Bilgiler bölümüne "Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin tamamlandığına dair belgeler (ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Görüşü)" eklendi.

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı Formatındaki "Faydalı Kullanım Olanakları ve Bertarafı" başlığı altındaki maddelerde de değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

