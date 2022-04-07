Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü güçlükle çıkartıldı - Son Dakika

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü güçlükle çıkartıldı

SİVAS - Aydınlatma direğine çarpar otomobil hurdaya döndü, sürücü güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye gire kaza Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 21.00 sularında meydana geldi. Ş.K. yönetimindeki Mercedes marka otomobil Kümbet Mahalesinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken Dörtişletme kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Yerinden kopan direk aracın üzerine devrildi. Şoförle birlikte araçta bulunan B.K. ve A.K. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Ş.K. Sivas Belediye İtfaiye ekiplerinin çalışması ile güçlükle çıkartıldı. Olayı duyup kaza yerine gelen yaralı yakınları büyük panik yaşadı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.