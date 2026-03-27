Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yeni dönemde ilk seferde para cezası, tekrarında ise ehliyete el koyma cezası uygulanacak. Emniyet kemeri ihlalleri için de benzer yaptırımlar geçerli.

Trafikte art arda yapılan ceza zamları ve caydırıcı uygulamalar, sürücüler için daha sıkı kurallar getirdi. 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, emniyet güçleri kural ihlallerine karşı “sıfır tolerans” uygulamasını başlattı.

Bu düzenleme kapsamında, trafik denetimleri artık sadece karadan yapılmıyor. Havadan da takip edilen kurallar, Edirne gibi şehirlerde dronlar yardımıyla sıkı şekilde kontrol ediliyor. Trafik ekipleri, özellikle araç kullanırken cep telefonu ile konuşan ya da mesajlaşan sürücüleri dron destekli uygulamalarla tespit ediyor. Yetkililer, yeni yöntemin anlık kural ihlallerine karşı önemli bir caydırıcılık sağladığını belirtiyor.

CEZA MİKTARI VE YAPTIRIMLAR ARTIRILDI

Direksiyon başındayken cep telefonu kullandığı belirlenen sürücülere ilk ihlalde 5 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Eğer aynı ihlal bir yıl içerisinde tekrar ederse, uygulanacak para cezası 20 bin liraya kadar yükseliyor ve her tekrar için sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuluyor.

YENİLENEN EMNİYET KEMERİ CEZALARI

Yeni düzenleme sadece telefon kullanımını kapsamıyor. Araçta emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolculara da 2 bin 500 lira para cezası veriliyor. Aynı ihlal yılda dört kez tekrarlandığında ise ehliyete el koyma yaptırımı devreye giriyor. Bu cezalarla trafikte hem kendi hem diğer yolcuların can güvenliğinin önemi vurgulanmış oluyor.

Sıkılaştırılan bu önlemler sayesinde, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya ve yeni kuralların titizlikle uygulanacağı mesajını vermeye devam ediyor.

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Böyle olmaz bence herkesin ehliyeti alın aylıkta 10 bin ceza ödeyeceksiniz ehliyetsizlikten diye söyleyin rahat edin 26 9 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    bence tüm ehliyetleri alın sizde kurtulun bizde bu nedir ya 17 8 Yanıtla
  • Secret01 Secret01:
    Cok dogru bir karar , kesinlikle destekliyorum.Herkes saygisizca, terbiyesizce arac kullanirlen elinde cep telefonuyla insanlarin guvenligini tehlikeye atiyor ve bunun artik onune gecilmesi lazim. 17 3 Yanıtla
  • kemal ataş kemal ataş:
    DİKKAT EDİYORUM HERKES CEZALARDAN ŞİKAYETÇİ. HİÇ KİMSE KURALLARA UYARSAK CEZA YEMEYİZ DEMİYOR. 40 SENELİK EHLİYETİM VAR AKTİF ARAÇ KULLANIYORUM VE BİR TEK CEZAM VAR 2012 YILINDA YAZILAN. KURALLARA UYUN CEZA YEMEYİN.!!!!! 12 0 Yanıtla
  • Recep Kaynar Recep Kaynar:
    O kanunu cıkaran ve ya onerge veren ler kendisi cocukları veya cevresındekı kısıler bu kanuna uyurmu ilk once ona bakmak lazım daha sonra uymayan lara yapılacak ceza aynı sekizde uygulanmalı ve bu ıs eytım le baslar sen bı millet vekiline ceza yaşayan bı ulkede yazsa dahi iptal edilen bı ulke de neyin kanunu kime gore bı kanun bunu bı halka açıklamaları lazım nokta 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 10:29:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.