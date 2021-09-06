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Diyadinliler turistlerini ağırladı - Son Dakika

Diyadinliler turistlerini ağırladı

06.09.2021 10:27
Diyadinliler turistlerini ağırladı, System.String[]

Diyadin Kaymakamlığı'nın 2021 yılı başında başlattığı tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Diyadin Kaymakamlığı'nın 2021 yılı başında başlattığı tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

Yazılı ve görsel basında Diyadin ile ilgili olarak yapılan tanıtımlar neticesinde Diyadin ilk turist kafilesini ağırladı. İstanbul'dan tur şirketi aracılığı ile gelen fotoğraf gurubu Doğu Anadolu programına Diyadin'i de dahil eti. Fotoğraf gurubu Meya, Biligan, Ulukent mağaraları ve Diyadin Bazalt Kanyonu'nu fotoğrafladı.

Tur şirketi yetkilileri önümüzdeki yıllarda yeni tespit edilen yürüyüş parkurları ve kaplıcaları da programa dahil ederek yeni bir tur programıyla Diyadin'e tekrar geleceklerini belirttiler. - AĞRI

Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
Diyadinliler turistlerini ağırladı

Doğu Anadolu, İstanbul, Diyadin, turist, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyadinliler turistlerini ağırladı - Son Dakika


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