Diyanet Başkanı Arpaguş, Yılın Kareleri Oylamasında

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arpaguş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğraflarını seçen Arpaguş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih eden Arpaguş, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Arpaguş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirilmesini konu edinen fotoğrafına oy verirken, "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"O yıkıntıların arasında dahi bir umut ve barış özlemi her zaman görülüyor"

Fotoğraf oylamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Arpaguş, dünyanın hızla adalet ve insan haklarından yoksun bir duruma evrildiğini söyledi.

Filistin'de insan hakları ihlallerinin sürdüğünü ve buna bir çarenin henüz bulunmadığını vurgulayan Arpaguş, "Bu konuda elimizden gelen desteği ve yardımı yapabildiğimiz ölçüde kardeşlerimize ulaşmanın gayreti içindeyiz. O yıkıntıların arasında dahi bir umut ve barış özlemi her zaman görülüyor. Bunun yanında milli ve manevi değerlerimizin üst düzeyde yaşanması, toplumumuzun birlik ve beraberliğine, birbirimize kol kanat germeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteren fotoğraflar gördüm. Bu beni mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Doğanın hızla tüketildiğine dikkati çeken Arpaguş, "Buradaki tercihimde yok edilmemiş ve orjinalitesini kaybetmemiş bir dünyaya her zaman ihtiyacımız olduğunu gördüm. Milli duygularımızı kabartan, başarılar elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada özellikle Toprak Razgatlıoğlu'nun ay yıldızlı bayrağı dalgalandırması gurur veriyor. Onu tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Bir huzurevindeki yalnızlığı ifade eden kareyi seçtiğini anımsatan Arpaguş, genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasına işaret eden kareyi topluma ikaz anlamında algılamak gerektiğini belirtti.

Arpaguş, daha çok sevinç ve mutluluk karelerini gösteren bir dünya temennisinde bulundu.