DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

15.07.2022 14:44

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği ziyaret edilerek, şehitlere dua edildi.

Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5'inci Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve Hatim'i Şerif duası okundu.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

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