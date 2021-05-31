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Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

31.05.2021 15:55
Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'in Midyat ilçesinde kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'in Midyat ilçesinde kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır Adliyesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, bağışlanan kitapların yeni açılan veya yayın sayısı yeterli olmayanlar başta olmak üzere bütün ceza infaz kurumu kütüphanelerine gönderileceğini söyledi.

Kampanya ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların kitaplara erişiminin sağlanacağını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların bu kitaplardan ve oluşturulacak kütüphanelerden istifadeleri sağlanarak, gelişimleri ve kişilikleri yönünde pozitif sonuçları ortaya çıkaracak kampanyanın güzel bir atılım olduğunu düşünmekteyim. Zira kitap ruhun ilacıdır ve okunan eserler, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurur. Kitaplar güvenilir dostlardır ve okuduğumuz kitaplar kişiliğimize ve hayatımıza her zaman katkı sunarlar. Keşke mümkün olsaydı da her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekebilseydik ve büyük kütüphaneler oluşturabilseydik. Çünkü tarih boyunca gerçek üniversiteler kütüphaneler olmuşlardır. Bu bir gerçektir ki kütüphaneler aklın tedavi yerleridir ve kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır."

Yavuz, kampanyayla cezalarını infaz ettikten sonra toplum içerisindeki rollerine dönecek hükümlü ve tutukluların aydınlanmış zihinleriyle ve yükselen fikirleriyle topluma daha faydalı bireyler olacağına inandıklarını aktardı.

Daha sonra kurulan standa Vali Yardımcıları Ahmet Yıldız ve Fatih Cıdıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yücel Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aziz Karaaslan ile ceza infaz kurumları müdürleri kitap bağışında bulundu.

Bingöl

Adliye Sarayı'nın zemin katında kurulan standa ilk kitap bağışını Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Tahsin Yağcı ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Kasım Barman yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Uslu, bağışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar yapılan araştırmaların eğitim-öğrenim düzeyi ile okuma alışkanlığının, bireyin toplumsal beklentilere uygun davranış sergilemesinde önemli bir etmen olduğunu ve sosyalleşip topluma yeniden kazandırılmasında etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türk Ceza Adalet Sisteminde de suç ve suçlularla mücadelede esas olan iki kriterin yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması olduğuna işaret eden Uslu, şöyle konuştu:

"Bu amaç doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlülerin, verilen sosyalleştirme programlarının yanı sıra eğitim öğretim programları ile de topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Kitap okumaya yönlendirme ve kitap okuma programları ile ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin bilinçlenmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri ve cezasının infazından sonra topluma yeniden bilinçli bir birey olarak kazandırılmaları sağlanmaktadır. Ülkemiz genelindeki tüm ceza infaz kurumlarında kütüphane hizmeti verilmektedir. 2020 yılı verilerine göre, hükümlü ve tutuklularca ceza infaz kurumu kütüphanelerinden yaklaşık 1 milyon kitap ödünç alınmıştır."

Başsavcı Uslu, kampanyaya katılmak isteyenlerin Bingöl Adalet Sarayı'nın zemin katında ve Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin giriş katında kurulan stantlara giderek, bağışta bulunabileceğini belirtti.

Elazığ

Elazığ Adliyesinde düzenlenen etkinlikte ilk kitap bağışı İl Müftülüğü ve İl Halk Kütüphanesi tarafından yapıldı.

Etkinlikte konuşan Elazığ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, başlatılan kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Kampanyanın çok verimli geçeceğine inandığını dile getiren Demirgöz, "16 Haziran'a kadar tüm halkımızdan ve sivil toplum kuruluşlarından adliye içerisinde ve çocuk eğitim evinde açılacak stantlara kitap bağışı yapmaları hususunda destek talep ediyoruz." dedi.

İl Müftüsü Selami Aydın da başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, herkese bu kampanyaya destek olmaları çağrısında bulundu.

Aydın, Müftülük olarak kampanyaya Diyanet Vakfı yayınlarından 300'e yakın kitap bağışladıklarını aktararak, projeyi desteklediklerini kaydetti.

Mardin

Mardin'in Midyat ilçesinde de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle kampanya başlatıldı.

Kampanyaya ilk kitap bağışı Kaymakam Tekin Dundar, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik tarafından yapıldı.

Başsavcı Burak Olgun gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışlanacak kitapların, hükümlülerin eğitimine ve rehabilitasyonuna katkı sağlamasını planladıklarını bildirdi.

"Önemli olan hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bulundukları süre içerisinde topluma rehabilitasyonlarını sağlamak." diyen Olgun, okuma alışkanlığı kazandırma projesinin bu noktada atılmış önemli bir adım olduğunu aktardı.

Olgun kampanyanın hükümlülere hayırlı olmasını dileyerek, onların eğitimine ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamasını umut ettiğini dile getirdi.

İlçedeki kampanyaya 50 kitap bağışında bulunan din görevlisi Cevat Turgut, Adalet Bakanlığının düzenlediği kitap kampanyasına destek için geldiğini ifade ederek, "Hepimizin okuması gerekir. Ne kadar çok okursak o kadar ilerleriz." diye konuştu.

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Diyarbakır, Bingöl, İnfaz, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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