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Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada - Son Dakika

Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada

27.11.2021 09:45

Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşları 11-13 arasında değişen 2 çocuğun cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden ve yaşları 16-17 arasında değişen suça sürüklenen 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşları 11-13 arasında değişen 2 çocuğun cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden ve yaşları 16-17 arasında değişen suça sürüklenen 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan gasp olayı ise mobesse kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır polisi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde iki ayrı olayda 11 ve 13 yaşlarındaki çocukların cep telefonlarını bıçak zoruyla gasp eden 16-17 yaşlarındaki şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekipleri eğitim kurumlarının ders çıkış saatlerine yoğunlaşarak bu noktalarda farklı kılıklarda yaptığı çalışmalar neticesinde, bir yağma olayı hazırlığında iken üzerlerinde suç aleti bıçak ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler 11 ve 13 yaşlarındaki mağdurlar tarafından emniyette yapılan eşkal ve üzerlerindeki kıyafetlerden teşhis edildi. D aha önceden suç kaydı olmayan suça sürüklenen çocuklar Furkan D.ve Kadir İ. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşanan o anlar ise mobesse kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada

Diyarbakır, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada - Son Dakika


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