Diyarbakır'da Bina Çatlağı, 83 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Diyarbakır'da Bina Çatlağı, 83 Kişi Tahliye Edildi

07.01.2026 13:11
Diyarbakır'da bir binanın kolonundaki çatlak nedeniyle 83 kişi tahliye edildi, sakinler hırsızlık korkusuyla nöbet tuttu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir binanın kolonunda çatlak meydana gelmesi sonucu, yanındaki müstakil ve başka bir apartmandan toplam 83 kişi tahliye edilmişti. Bina sakinleri sabaha kadar hırsızlar için bina önünde nöbet tuttu.

İlçenin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır-3 Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarından birinin çatlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edilmiş 83 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Sakinler, tahliye nedeniyle evlerinde eşyalarını alamadıkları için polis ekipleriyle birlikte nöbet tuttu.

Bina sakinlerinden Sedat Çifti, dün sabah saatlerinde kaynak dükkanının sahibinin uyarısıyla ana kolonun çatlak olduğunu öğrendiklerini, yetkili birimlere haber verdiklerini söyledi. Çiftçi, "Tahliye ettiler, bizde dündendir bekliyoruz. Ailem 7 kişi. Kimisi kardeşimin evine gitti, kimisi ablamlara, eş, dost, akrabalara dağıldık. Dündendir mağduruz nereye kadar orada burada yaşayacağız. Buradayız, bu soğukta bekliyoruz. Çünkü eşyalarımız içerde. Bu tür durumlarda hırsızlık olayları çok olduğu için binamızı koruyoruz" dedi.

Bina sakinlerinden Metin Yaprak ise eşinin bir ses duyduğunu ve kendisinin şaka yaptığını sandığını ifade etti. Yaprak, "Sabah ben işe gittim. Arkadaşlar beni aradılar dediler 'kolon çatlamış' koşarak geldim. Hakikatten de kolon felaket şekilde patlamıştı. Sadece çocuklarımı alabildim. Hiçbir şey alamadan evden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklar hastaydı onları başka bir eve misafirliğe götürdüm. Şu an perişan durumdayız. Buna biran önce el atılması lazım" diye konuştu.

2 katlı müstakil evinin Bakır-3 Apartmanına yapışık olduğu gerekçesi ile evi boşaltılan engelli birey Sedat Yavuz da "Benim 2 katlı evim bu binaya yapışıktır. Ben ve eşim engelliyiz. İkimizde şu an çok mağduruz. Evde değildim Ergani ilçesinde işlerim vardı. Eşim beni aradı dedi böyle bir durum vardır. Geldim, eve giremedim. Çocuklarım başka yere gitti, bende başka bir yere misafir oldum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

