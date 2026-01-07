Diyarbakır\'da Dronla Trafik Denetimi

Diyarbakır'da kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler dronla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre dronlarla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirip zincirleme kural ihlalleri ile trafik sıkışıklıklarına neden olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafikte saygı standartlarını korumak amacıyla dron sistemleri aracılığıyla yapılan denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR