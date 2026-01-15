Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3-sayfa › Diyarbakır'da Kazada 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?