Diyarbakır\'da Kazada 3 Yaralı

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR