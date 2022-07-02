Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi

02.07.2022 13:56
Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetim annelerine hayata pozitif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetim annelerine hayata pozitif bir bakış açısı kazandırmak amacıyla "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yetim ve öksüz çocuklara ile ailelerine destek olmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yetim ve Öksüz Birimi binasında yetim annelerine yönelik düzenlenen eğitim ney dinletisiyle başladı.

Yetim çocuk büyüten annelere yönelik düzenlenen programda Dr. İsmet Kaya, "Mutlu Ailenin Şifreleri, Kendini Tanıma, Etkili İletişim" konularını anlattı.

Kaya, geçmişten günümüze alimlerden bilim insanlarına kadar bütün başarılı insanların arkasında kadın olduğuna dikkati çekti.

Eğitimde, İlahiyatçı Mercan Başer ise "İbrahimi dinlerde kadın", "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'te geçmişten günümüze kadın ve yeri" başlıklarına değindi.

YORUMLAR
500
Çayırova'da 15 Temmuz'u anlatan resim yarışması düzenlenecek Çayırova'da 15 Temmuz'u anlatan resim yarışması düzenlenecek Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yılı: Şehri ikinci yarıda neler bekliyor? Hong Kong'un Çin'e devrinin 25. yılı: Şehri ikinci yarıda neler bekliyor?
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Mutlu Kadın Mutlu Aile' konulu eğitim verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:48 Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement